Продюсери шукають режисера та формуватимуть команду

Триває робота над українським трилером «Хрущі», продюсерами якого є Віталій Бардецький та Пилип Іллєнко. Дія трилеру розгортатиметься наприкінці 50-х у радянській Україні.

Це проект сценариста Віталія Бардецького («Вусатий Фанк») та ексочільника Держкіно та продюсера Пилипа Іллєнка («Молитва за гетьмана Мазепу. Нова версія», «Будинок „Слово“. Нескінчений роман»). Наразі проект перебуває на початковій стадії виробництва, а його розвиток підтримав Український культурний фонд.

Події «Хрущів» відбуватимуться за хрущовської відлиги. Генеральний секретар ЦК КПРС Микита Хрущов ініціює реформу радянського сільського господарства, яке має на меті наздогнати й перегнати США за виробітком сільгосппродукції, особливо кукурудзи.

Щоб досягти цієї мети, використовуються всі засоби. Зокрема, будуються секретні лабораторії. В одну з таких у віддаленому селі вирушає амбітний столичний агроном. Там він знаходить кохання та стає до нерівного бою з жуками-мутантами.

«Фільм буде створено на перетині жанрів. Це інсектофобна сільськогосподарська виробнича мелодрама з елементами трилера, комедії й альтернативної історії. Ми стилізуємо картинку під український „виробничий“ кінематограф 50–60-х, а також американську sci-fi продукцію того ж періоду», - розповідає Пилип Іллєнко.

Над сценарієм працювали музичний журналіст Віталій Бардецький та письменник і журналіст Юрій Нікітінський. Також до команди проєкту долучилися консультант з науки, кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту фізіології НАН України Олексій Болдирєв та артдиректор проекту дизайнер і музикант Євген Таран.

«Ідея „Хрущів“ виникла спонтанно декілька років тому, коли ми з дружиною поверталися на авто додому. То був пізній травень, раптом поодинокі хрущі почали битись об лобове скло. Далі вони почали падати десятками. Я зрозумів, що у дружини фобія на хрущів, а фобії - це те, що треба для доброго трилера. Так і почав складатися пазл сюжету», - розповідає Віталій Бардецький.

Зараз іде пошук режисера фільму та тривають презентації проекту.