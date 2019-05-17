«Це не бізнес окупанта, я українець»

Невідомі обмалювали стіни і вітрину ресторану «Суши мастер» через кілька днів після відкриття

У Львові розгорівся скандал довкола російськомовної вивіски нового ресторану «Суши мастер». Власника закладу Андрія Купича звинуватили у тому, що ресторан належить росіянам, і розписали вітрини написами «бізнес окупанта». Російськомовну вивіску відразу ж замінили на латинку, а сам Андрій Купич заявив, що він і всі співробітники ресторану є львів'янами, а податки від його діяльності залишаються у Львові.

ZAXID.NET з'ясував, що ресторан і справді належить українцям, однак звинувачення у співпраці з окупантами теж не зовсім притягнуті за вуха. Справа в тому, що Андрій Купич купив франшизу у компанії, що офіційно зареєстрована в Україні, однак її власниками є двоє громадян Росії.

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Ресторан з вивіскою «Суши мастер» відкрили 11 травня у павільйоні на вул. Зеленій, 176. За кілька днів російськомовну вивіску почали активно обговорювати у львівському сегменті Facebook, а 15 травня сайт «Цинічний Львів» зробив на основі цих дописів публікацію, де зазначалося, що заклади з ідентичною вивіскою є в Росії. Пізніше схожі публікації з'явилися ще на кількох львівських сайтах, після чого користувачі Facebook почали ще активніше обговорювати ймовірну причетність ресторану до російського бізнесу.

Ресторан «Суши мастер» відкрили у павільйоні на вул. Зеленій 11 травня (фото Дмитра Чепурного)

16 травня власник закладу «Суши мастер» у Львові, місцевий підприємець Андрій Купич опублікував на «Гарячій лінії міста Львова» фото, на яких видно, що стіни і вітрину ресторану обмалювали написами «бізнес окупанта».

«Я власник цього бізнесу зі Львова, українець і працівники теж українці, це не є бізнес "окупанта", усі гроші від обороту залишаються у Львові, ми сплачуємо податки, у нас все прозоро. Фірма виробник вивіски зробила помилку та на даний час вивіска замінена», – написав, зокрема, львівський бізнесмен.

У розмові із ZAXID.NET Андрій Купич розповів, що придбав франшизу компанії «Суши мастер Україна», яка передбачає два типи вивісок: російською та англійською мовою. За словами Купича, вивіску для львівського ресторану мали надрукувати англійською мовою, однак фірма, що виготовляла вивіску з невідомих причин виготовила її російською. В результаті у ніч на 15 травня невідомі обмалювали заклад надписами «бізнес окупанта».

«Фірма почепила в суботу вивіску російською мовою. Пообіцяли мені в понеділок її замінити. У понеділок-вівторок не замінили, і у середу уже в соціальних мережах почали на це звертати вагу. 16 травня зранку вони вже це замінили. Зараз вивіска така, яка має бути», – заявив Андрій Купич.

Проте бізнесмен так і не зміг чітко сказати, яка саме фірма виготовляла вивіску для ресторану. У розмові із ZAXID.NET Андрій Купич називав дві різні приватні друкарні, однак в обох нам заперечили, що займались виготовленням вивіски.

16 травня ресторан «Суши мастер» замінив вивіску (фото Андрія Купича)

Фірма «Суши мастер Україна», франшизу якої купив Андрій Купич, справді зареєстрована у Києві. Але її бенефіціарними власниками, за даними бізнес-платформи YouControl, є російські бізнесмени Алекс Яновский та Алєксей Павлов.

Андрій Купич пояснив ZAXID.NET, що обрав мережу ресторанів «Суши мастер» через зручний формат. Проблеми у купівлі франшизи у росіян львівський бізнесмен не бачить.

«Вони є і Польщі, і в Румунії, по цілому світу. Якось побачив, як вони працюють біля Вроцлава – і мені сподобалось, як там усе комп’ютеризовано працює. Ти не мусиш сам щось придумувати – тобі дають меню, технологічну карту, комп’ютер, розказують, що і як робити. Ця компанія планує розростися до 15 тисяч ресторанів у всьому світі, вони планують наздогнати McDonald’s. Власник Алекс Яновський народився в Вінниці, а живе в Маямі, він громадянин Америки. Можливо, коріння якесь і має з Російської Федерації. Я особисто проти війни, Крим вважаю Україною, я патріот. Але це не означає, що всі люди, які живуть в Росії чи поза її межами і колись мали російський паспорт, є агресорами. За франшизу я заплатив в гривнях українській компанії "Суші Мастер Україна"», – заявив Андрій Купич.

На офіційному сайті «Суши мастер» вказано, що франшизу ресторану можна придбати за 800 тис. російських рублів (приблизно 320 тис. грн). Сам Андрій Купич заявив ZAXID.NET, що заплатив за франшизу 200 тис. грн, і щомісяця має сплачувати роялті власнику франшизи у розмірі 5% виторгу.

Загалом франчайзингова мережа «Суши мастер» має понад 160 ресторанів у 9 країнах світу. Перший ресторан мережі відкрили в 2013 році у Тюмені. В Україні заклади «Суши Мастер» працюють в Києві, Ірпіні, Броварах, Маріуполі, Одесі, Рівному, Херсоні та віднедавна – у Львові.