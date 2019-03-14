Це самовіддано та гідно, – Ростислав Мельник подякував воїнам у День українського добровольця

День українського добровольця

Президент Будівельної корпорації РІЕЛ Ростислав Мельник привітав захисників із Днем українського добровольця.

За словами пана Мельника, не кожна людина має таку сили духу – за власним бажанням піти на війну.

«Це самовіддано, гідно та почесно. Кожен військовий, доброволець, волонтер має знати, що ми від усього серця вдячні їм і цінуємо волю цих людей, їхнє незламне бажання допомагати Батьківщині. Готовність віддати життя за Батьківщину – найвищий прояв любові до своєї землі та народу», – підкреслив Ростислав Мельник.

Президент РІЕЛ також зауважив, що і самим добровольцям потрібно допомагати і не лише словом, а ділом.

«Вони там, на передку, боронять Україну, ми ж маємо «подавати їм патрони» та бути надійним тилом. Кожен, хто має можливість і, насамперед, бажання, може допомагати нашим воїнам та їхнім сім’ям. Благодійний фонд Ростислава Мельника й надалі робитиме усе, аби полегшити таку складну працю – бути добровольцем».

Нагадаємо, 14 березня в Україні відзначається День українського добровольця. В цей день 2014 року перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону. На офіційному рівні День українського добровольця, що відзначається 14 березня, був підтриманий Верховною Радою України 17 січня 2017 року.