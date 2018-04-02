Центр оцінювання якості освіти оприлюднив правильні відповіді пробного ЗНО

Український центр оцінювання якості освіти у розділі «Пробне ЗНО» розмістив правильні відповіді до завдань пробного тестування. Учасники оцінювання можуть порівняти свої відповіді, зайшовши на сайт УЦОЯО.

«Учасники, які брали участь у пробному тестуванні, можуть перевірити правильність виконання завдань і вирахувати кількість набраних тестових балів», – йдеться у повідомленні.

Максимальна кількість тестових балів, яку можна отримати, виконавши всі завдання:

історія України – 94, математика – 62, біологія – 80, географія – 94, хімія – 80, фізика – 60, англійська, німецька, французька, іспанська мови – 72.

Також у розділі розміщені аудіофайли з іноземних мов до завдань тестового зошита частини «Розуміння мови на слух».

Для визначення результатів пробного тестування учасники можуть вносити відповіді до сервісу «Визначити результати пробного ЗНО» до 3 квітня включно. Таблиці переведення тестових балів у шкалу 100–200 та шкалу 1–12 будуть розміщені в розділі «Пробне ЗНО» 6 квітня. Для тих, хто скористається сервісом визначення результатів, інформація про кількість набраних балів буде розміщена в персональному кабінеті учасника пробного тестування 6 квітня.

Нагадаємо, що пробне ЗНО з англійської мови провалилось у Львівській, Рівненській та Волинській областях через браковані диски з аудіювання (сприйняття мови на слух).