Колишню автостанцію на вулиці Незалежності викупив підприємець Андрій Смаль

Колишнє приміщення автостанції у Торчині продали на аукціоні за 1,8 млн грн. Будівлю викупив горохівський підприємець Андрій Смаль, який займається продажем добрив та квітів. В процесі торгів вартість лоту зросла у сім разів.

Як йдеться на сторінці аукціону на сайті Prozorro.Продажі, торги відбулись у середу, 30 листопада. На них зареєструвались 16 учасників. В процесі стартова ціна, яка становила 256 тис. грн, зросла у сім разів.

Найбільше запропонував підприємець Андрій Смаль – 1,8 млн грн. Відтак він і став переможцем аукціону. Тепер сторони повинні підписати угоду.

Згідно з інформацією на YouControl, Андрій Смаль є підприємцем з Горохова. Його основний вид діяльності – роздрібна торгівля квітами, добривами та кормами для тварин. Його ФОП зареєстрований ще з 2007 року.

Зазначимо, що до лоту входить приміщення 29 м2 у колишній автостанції за адресою вулиця Незалежності, 72 у Торчині. Будівля цегляна, до неї підведене електропостачання, також є пічне опалення.