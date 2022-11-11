Будівля насосної станції розміщена на вулиці Соборній у Рівному

Рівненська обласна рада продала насосну станцію неподалік центру Рівного за 1,6 млн грн. В процесі торгів ціна зросла у майже 12 разів. Будівлю викупив підприємець з Львівщини Тарас Косик, який раніше займався роздрібною торгівлею – продавав одяг та косметику у Львові і Дрогобичі.

Як йдеться на сторінці аукціону на сайті Prozorro.Продажі, торги відбулись у п'ятницю, 11 листопада. На них зареєструвались п'ять учасників. У процесі торгів ціна насосної станції з 145,9 тис. грн зросла у майже дванадцять разів.

Найбільше запропонував підприємець Тарас Косик – 1,6 млн грн. Відтак він і став переможцем аукціону. Тепер сторони повинні підписати угоду.

Згідно з інформацією на YouControl, Тарас Косик двічі відкривав ФОП. Перший він зареєстрував у 2008 році у Львові. Основним видом діяльності була роздрібна торгівля непродовольчими товарами. У 2013 році він зареєструвався підприємцем у Дрогобичі: продавав косметику, одяг та взуття. Але там він пропрацював лише два роки, бо в 2015 році ФОП був закритий. Пізніше, у 2017 році, він також закрив свій ФОП у Львові.

Зазначимо, що до лоту входила надземна і підземна частина насосної станції на вулиці Соборній, 282 у Рівному. Її збудували ще в 1904 році. Це був перший комунальний об'єкт, який повністю належав місту.