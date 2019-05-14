Цього тижня у Львові стартує «Майстерня міста-2019»

Заходи Майстерні міста відбуватимуться у п’яти районах Львова, а її творцями стануть ініціативні мешканці або громадські організації

У цю п’ятницю, 17 травня, у Львові стартує цьогорічна «Майстерня міста». Протягом 17 травня ‒ 9 червня на різних локаціях відбуватимуться тренінги, майстер-класи, воркшопи, дискусії та обговорення.

Майстерня міста розпочнеться 17 травня біля молодіжного центру «Супутник». Паралельно на Сихові розпочнеться Екофест. Заходи заплановані також на Підзамче, біля озера на Панча і на Рясному.

Організатори вирішили долучити до творення Майстерні міста активних мешканців та громадські організації, тому заходи розтягнуться на вихідні впродовж трьох тижнів.

«Цього року «Майстерня міста» у Львові буде мати своєрідний сценарій. Будемо у травні — червні «майструвати». І шукати «Майстерню» треба на Сихові, Левандівці, Рясному, Підзамче та вул. Чорновола — вул. Панча», — запрошують організатори.

Майстерня міста — це спільний проект «Інституту міста» та проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні» Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ.

З детальною програмою можна ознайомитися тут.