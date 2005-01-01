Цьогоріч Львівщина стала лідером по Україні за кількістю нових шкіл

СуспільствоОльга Гринько, 27 грудня1870

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Цьогоріч Львівщина стала лідером по Україні за кількістю нових шкіл
фото фото Twitter Святослава Цеголка
Одна зі шкіл-довгобудів, яку відкрили цьогоріч у Наварії

Цього року в Львівській області відкрили 8 новозбудованих шкіл. Це Сторонянська середня школа, Наварійська загальноосвітня школа, Гамаліївська загальноосвітня школа, Сокільницька початкова школа, школа села Нижня Яблунька, приватна школа «Еколенд», Пристанська середня школа та школа «Вільних та небайдужих». Про це під час звіту за рік роботи розповів голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка.

«У області відремонтували 417 шкіл та 148 дитячих садків. У 2017 році на території області відкрили 8 закладів дошкільної освіти та створили майже 3 тисячі місць для дошкільнят», – зазначив Олег Синютка.

Також на території області цього року створили 5 навчально-практичних центрів з інклюзивним навчанням, залучили до навчання 324 дитини.

Олег Синютка також зазначив, що Львівщина є лідером серед областей із закупівлі шкільних автобусів. Для області цьогоріч закупили 68 «школяриків», а це 83% від потреби.

До слова, цьогоріч за результатами ЗНО п’ятеро випускників шкіл області набрали 400 балів та 38 випускників по 200 балів.

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