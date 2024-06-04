Чому у горщиках з кімнатними рослинами з’являється цвіль і як її позбутися
Цвіль на ґрунті в горщиках з квітами і розсадою з'являється регулярно. Важливо вчасно помітити та вплинути на цю проблему, щоб врятувати ваші рослини. Звідки береться цвіль і як можна її позбутися, читайте на ZAXID.NET.
Причина появи цвілі
- немає дренажних отворів в горщиках або вони забились;
- частий та надмірний полив;
- неякісна вода;
- надмірна вологість повітря.
Як позбутися цвілі
Боротьбу з цвіллю розпочинати потрібно як тільки з’явились перші ознаки хвороби. Біла цвіль відразу проникає глибоко в землю, пише «Доброта». Потрібно зняти шар ґрунту зверху та полити слабким розчином марганцівки, притрусити свіжою землею, в яку потрібно дадати активоване вугілля, а зверху присипати ще шаром піску.
Найефективніший спосіб позбутися цвілі – це пересадити рослину в інший горщик і повністю замінити ґрунт. Періодично поливайте рослини «Фітоспорином-М»: він не тільки захистить рослини від цвілі та різних грибкових захворювань, а й підживить їх. Поливати потрібно за потребою, коли ґрунт підсохне. Також регулярно розпушуйте землю.
Профілактика від появи цвілі:
- в горщиках повинні бути дренажні отвори, щоб зайва вода сходила;
- землю для посадки рослин готуйте з додаванням «Триходерміну» чи деревного вугілля;
- верхній шар над ґрунтом вкладайте керамзитом або піском;
- звертайте увагу на освітлені підвіконня, цвіль не любить яскраве світло;
- підгодовуйте рослини настоєм попелу, він знищує цвіль на ранніх стадіях її появи.