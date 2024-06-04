Найефективніший спосіб позбутися цвілі – це пересадити рослину в інший горщик

Цвіль на ґрунті в горщиках з квітами і розсадою з'являється регулярно. Важливо вчасно помітити та вплинути на цю проблему, щоб врятувати ваші рослини. Звідки береться цвіль і як можна її позбутися, читайте на ZAXID.NET.

Причина появи цвілі

немає дренажних отворів в горщиках або вони забились;

частий та надмірний полив;

неякісна вода;

надмірна вологість повітря.

Як позбутися цвілі

Боротьбу з цвіллю розпочинати потрібно як тільки з’явились перші ознаки хвороби. Біла цвіль відразу проникає глибоко в землю, пише «Доброта». Потрібно зняти шар ґрунту зверху та полити слабким розчином марганцівки, притрусити свіжою землею, в яку потрібно дадати активоване вугілля, а зверху присипати ще шаром піску.

Найефективніший спосіб позбутися цвілі – це пересадити рослину в інший горщик і повністю замінити ґрунт. Періодично поливайте рослини «Фітоспорином-М»: він не тільки захистить рослини від цвілі та різних грибкових захворювань, а й підживить їх. Поливати потрібно за потребою, коли ґрунт підсохне. Також регулярно розпушуйте землю.

Профілактика від появи цвілі: