Найперше забезпечте рослині достатньо розсіяного світла

Якщо орхідея нарощує листя, але не випускає квітконосів, насамперед варто перевірити умови її утримання. Для стимулювання цвітіння часто радять використовувати часникову воду – настій із подрібнених зубчиків. Проте переконливих доказів ефективності цього засобу немає, а обіцянки появи бутонів за чотири тижні не мають належного підтвердження. Що насправді допоможе орхідеї зацвісти, пише Wprost.

Як приготувати часниковий настій

Для настою використовують три-чотири зубчики часнику та один літр води. Часник подрібнюють, заливають водою й залишають на добу в темному місці. Перед використанням рідину ретельно проціджують.

Водночас цей спосіб не варто вважати перевіреним підживленням. Часниковий настій не замінює добрив для орхідей, а його концентрація та вплив на коріння не стандартизовані. Не додавайте в горщик сухий мелений часник і не використовуйте концентровані розчини: вони можуть пошкодити кореневу систему.

Що насправді допомагає орхідеї цвісти

Найперше забезпечте рослині достатньо розсіяного світла. Горщик можна поставити біля східного або західного вікна, захищаючи листя від палючого сонця.

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Поливайте орхідею, коли субстрат майже просохне, а коріння в прозорому горщику стане сріблястим. Не залишайте воду в кашпо надовго, адже постійна вологість сприяє загниванню коренів.

Для підживлення використовуйте спеціальне добриво для орхідей у дозуванні, зазначеному виробником. Також перевірте стан коріння та субстрату: якщо він розклався, ущільнився або довго не просихає, рослину варто пересадити.