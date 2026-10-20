Орхідея не випускає квітконосів: чому не варто поспішати з часниковим настоєм
Якщо орхідея нарощує листя, але не випускає квітконосів, насамперед варто перевірити умови її утримання. Для стимулювання цвітіння часто радять використовувати часникову воду – настій із подрібнених зубчиків. Проте переконливих доказів ефективності цього засобу немає, а обіцянки появи бутонів за чотири тижні не мають належного підтвердження. Що насправді допоможе орхідеї зацвісти, пише Wprost.
Як приготувати часниковий настій
Для настою використовують три-чотири зубчики часнику та один літр води. Часник подрібнюють, заливають водою й залишають на добу в темному місці. Перед використанням рідину ретельно проціджують.
Водночас цей спосіб не варто вважати перевіреним підживленням. Часниковий настій не замінює добрив для орхідей, а його концентрація та вплив на коріння не стандартизовані. Не додавайте в горщик сухий мелений часник і не використовуйте концентровані розчини: вони можуть пошкодити кореневу систему.
Що насправді допомагає орхідеї цвісти
Найперше забезпечте рослині достатньо розсіяного світла. Горщик можна поставити біля східного або західного вікна, захищаючи листя від палючого сонця.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Поливайте орхідею, коли субстрат майже просохне, а коріння в прозорому горщику стане сріблястим. Не залишайте воду в кашпо надовго, адже постійна вологість сприяє загниванню коренів.
Для підживлення використовуйте спеціальне добриво для орхідей у дозуванні, зазначеному виробником. Також перевірте стан коріння та субстрату: якщо він розклався, ущільнився або довго не просихає, рослину варто пересадити.