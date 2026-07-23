Надмірний полив є однією з найпоширеніших причин поганого стану орхідей

Орхідея фаленопсис може прикрашати оселю квітами кілька місяців поспіль, але іноді після завершення цвітіння довго не випускає нового квітконоса. У більшості випадків причина криється не в хворобах, а в особливостях догляду. Щоб рослина знову заклала бутони, достатньо створити умови, максимально наближені до природних. Про них більше пише «Експерт».

Забезпечте перепад температур

Одним із найефективніших способів стимулювати утворення нового квітконоса є невелика різниця між денною та нічною температурою.

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Оптимально, якщо вдень температура становитиме близько +22…+25 °C, а вночі знижуватиметься до +17…+19 °C. Перепад у 4–6 градусів протягом двох-чотирьох тижнів сигналізує рослині про початок нового циклу цвітіння.

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Водночас важливо не допускати холодних протягів і різкого переохолодження.

Не зловживайте добривами

Багато власників орхідей регулярно підживлюють рослини, сподіваючись отримати більше квітів. Проте надлишок азоту часто дає протилежний результат.

Азот стимулює активне нарощування листя та кореневої системи, тоді як закладання бутонів відкладається. Якщо орхідея здорова, але не цвіте, варто тимчасово скоротити підживлення або використовувати спеціальні добрива для орхідей із підвищеним вмістом фосфору й калію.

Поливайте лише після висихання субстрату

Надмірний полив є однією з найпоширеніших причин поганого стану орхідей.

Перед поливом переконайтеся, що субстрат добре просох. Найпростіше орієнтуватися за кольором коренів. Якщо вони яскраво-зелені, рослина ще не потребує води. Коли корені набувають сріблясто-сірого відтінку, настав час поливу.

Після зволоження обов'язково зливайте воду, яка залишилася в кашпо, щоб уникнути загнивання кореневої системи.

Освітлення теж має значення

Для формування квітконосів орхідеї потрібне яскраве, але розсіяне світло.

Найкраще розміщувати горщик на східному або західному підвіконні. На південних вікнах улітку рослину бажано притіняти, щоб пряме сонячне проміння не залишало опіків на листках.

У холодну пору року за нестачі природного освітлення можна використовувати фітолампу.