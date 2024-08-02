Україна і Туреччина максимально використовуватимуть пільговий митний режим взаємної торгівлі

Туреччина ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з Україною (ЗВТ), повідомляє Hurriyet Daily News із посиланням на Офіційний вісник Туреччини у п’ятницю, 2 серпня.

Як зазначається, угода про ЗВТ була підписана 3 лютого 2022 року. Напередодні, 1 серпня, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган [Recep Tayyip Erdoğan] затвердив додатки до неї.

Міністр торгівлі Туреччини Омер Болат [Ömer Bolat] зазначив, що обсяг двосторонньої торгівлі між Туреччиною та Україною у 2023 році склав 7,3 млрд доларів. За його прогнозами, ЗВТ збільшить обсяг до 10 млрд доларів за короткий період.

Віцепрем'єрка-міністерка економіки України Юлія Свириденко підкреслила, що завершення ратифікації угоди про вільну торгівлю з Туреччиною об'єднає всі прибережні країни Чорного моря, за винятком Росії, в єдиний економічний простір, взаємовигідний для всіх держав. За словами міністерки, Туреччина стала фактичним хабом для постачання українського зерна в інші країни. Основними галузями торгівлі між двома країнами залишається залізо-сталь, продукція машинобудування, енергетики, автомобілебудування та зерно.

Зазначимо, угода про зону вільної торгівлі між Україною та Туреччиною передбачає, скасування Туреччиною ввізного мита для близько 93,4% промислових товарів та 7,6% сільськогосподарських товарів. Після закінчення перехідних періодів – 3-7 років – Анкара також скасує ввізні мита ще для 1,5% промислових товарів та для 28,5% сільськогосподарських товарів.

Зі свого боку Україна скасує ввізні мита для близько 56% промислових товарів та 11,5% сільськогосподарських товарів. Після закінчення перехідних періодів (2-5 років – для промислових, 2-10 років – для сільськогосподарських товарів) Київ скасує ввізні мита ще для 43,2% промислових товарів та для 53,7% – сільськогосподарських.