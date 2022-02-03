У четвер, 3 лютого, представники України та Туреччини підписали угоду про зону вільної торгівлі між країнами. Урочисте підписання угоди відбулося в Маріїнському палаці після двосторонніх перемовин президента України Володимира Зеленського та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

З української сторони угоду підписав прем’єр-міністр Денис Шмигаль, з турецької – міністр торгівлі Мехмет Муш.

Трансляцію церемонії підписання двосторонніх документів Україною та Туреччиною вів Офіс президента.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що щасливий вітати в Києві президента Туреччини з дружиною та делегацією.

«Вінцем 3 десятиліть співпраці стала знакова подія – наші країни уклали угоду про зону вільної торгівлі. Це історичний момент... Ми пройшли довгий, важкий шлях, щоб відкрити нові горизонти. Це нові можливості бізнесу, нові здобутки, нові інвестиції, зростання ВВП наших держав. Навіть до угоди за минулий рік торгівля зросла до 7 млрд доларів – більш ніж на половину», – цитує президента LB.ua.

Також сторони підписали рамкову угоду щодо співпраці у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях, угоду про співробітництво у сфері молодіжної політики, протокол внесення змін до угоди про співробітництво між правоохоронними органами, меморандум про взаєморозуміння між Державною податковою службою та Казначейством Міністерства фінансів, меморандум між ДП «Україна» та турецьким Інститутом стандартів, меморандум про взаєморозуміння щодо створення Спільної митної ради, план дій між ДМС і Міністерством торгівлі щодо взаємного визнання програм авторизованих економічних операторів.

Що передбачає угода?

Основа угоди – обнулення мит Туреччиною на 10337 товарних позицій. Це 95% загальної кількості товарів. Ще на 1348 товарних позицій діятимуть тарифні квоти або скорочення мит. На сьогодні Україна ввозить до Туреччини лише десяту частину цих товарів.

Згідно з документом, Україна залишає за собою право застосовувати мито на експорт металобрухту, водночас Туреччина відкриває внутрішній ринок для українського металу. Ще на 130 товарних позицій товарів металургії встановлено часткове скорочення мит, а для 160 товарів металургії встановлюються додаткові квоти.

Також Україна збереже мита на ввезення вживаних автомобілів, встановлюючи перехідні періоди від трьох до п'яти років на транспортні засоби та продукцію легкої промисловості. Водночас сторони зберігають за собою право відновити дію мит через механізм двосторонніх захисних заходів.

Перегляд угоди має відбутися не пізніше ніж через два роки, пише «Інтерфакс-Україна».

Напередодні проект документу схвалили в Кабміні. За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, угода передбачає не лише розвиток торгівлі, але і взаємні інвестиції і виробничу кооперацію.

Передбачено, що Туреччина значно розширить сектори, у яких українські компанії зможуть працювати на постійній основі, а Україна заохочуватиме турецькі підприємства працювати у себе. За підрахунками уряду, угода може дати щороку зростання ВВП додатково на 2%.

Завдяки 0% мита на зернові Україна отримає покращені умови доступу на турецький ринок переробленої аграрної продукції. Також угода передбачає повне скасування турецьких мит на промислову продукцію.

Так, нульове мито встановлюється щодо 510 з 840 металургійних товарів, на 130 встановлено часткове зменшення мита, для 167 товарів металургії нададуть квоти щонайменше на 411 тисяч тонн. Водночас Україна зможе застосовувати експортне мито на вивезення металобрухту, також зберігається дія мит на вживані автомобілі і секонд-хенд.

Окрім цього, вироблений Україною з турецької сировини товар після активування угоди буде вважатися українським і зможе безмитно потрапити на ринки усіх європейських країн.

За попередніми прогнозами уряду, угода щорічно даватиме +2,2% до ВВП і +2,6% до доходів домогосподарств, а також будуть створені нові робочі місця, пише «Громадське».