Україна заявила про готовність перенести переговори ТКГ до Стамбула
Зі слів міністра оборони Олексія Резнікова, для перенесення переговорів необхідна згода лише Росії
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна підтримала пропозицію Туреччини перенести засідання Тристоронньої контактної групи з Мінська до Стамбула. Про це він розповів на брифінгу у четвер, 3 січня.
«Президент Реджеп Таїп Ердоґан публічно зробив таку пропозицію. Розкрию секрет, з нами велися консультації, коли ще був учасником переговорної делегації України в ТКГ. Ми відповідали ствердно: так, ми згодні, якщо цей майданчик, наприклад, буде в Стамбулі», – розповів Резніков.
Міністр заявив, що Україна готова вести перемовини не лише у Туреччині, але і в іншій країні, «де є незаанґажованість та незалежність». Резніков додав, що для перенесення переговорів необхідна згода лише однієї сторони – Росії.
Перенести очні зустрічі Тристоронньої контактної групи з Мінська до Стамбула Туреччина запропонувала для ОБСЄ 26 січня. Росія відмовилася та запропонувала у відповідь перенести їх у «Москву, Донецьк або Луганськ».
Наприкінці листопада президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що готовий бути посередником в переговорах між президентом України Володимиром Зеленським та президентом РФ Володимиром Путіним. Відповідну ідею привітав Київ, а Москва – відкинула.