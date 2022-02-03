Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна підтримала пропозицію Туреччини перенести засідання Тристоронньої контактної групи з Мінська до Стамбула. Про це він розповів на брифінгу у четвер, 3 січня.

«Президент Реджеп Таїп Ердоґан публічно зробив таку пропозицію. Розкрию секрет, з нами велися консультації, коли ще був учасником переговорної делегації України в ТКГ. Ми відповідали ствердно: так, ми згодні, якщо цей майданчик, наприклад, буде в Стамбулі», – розповів Резніков.

Міністр заявив, що Україна готова вести перемовини не лише у Туреччині, але і в іншій країні, «де є незаанґажованість та незалежність». Резніков додав, що для перенесення переговорів необхідна згода лише однієї сторони – Росії.

Перенести очні зустрічі Тристоронньої контактної групи з Мінська до Стамбула Туреччина запропонувала для ОБСЄ 26 січня. Росія відмовилася та запропонувала у відповідь перенести їх у «Москву, Донецьк або Луганськ».

Наприкінці листопада президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що готовий бути посередником в переговорах між президентом України Володимиром Зеленським та президентом РФ Володимиром Путіним. Відповідну ідею привітав Київ, а Москва – відкинула.