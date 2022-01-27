Туреччина запропонувала Стамбул як місце проведення очних зустрічей Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій та Луганській областях за умови досягнення консенсусу з цього питання, повідомив Спеціальний представник Чинного голови ОБСЄ в Україні та ТКГ посол Мікко Кіннунен. Раніше такі зустрічі проходили в Мінську, а згодом, через пандемію коронавірусу, перейшли в дистанційний режим.

«У відповідь на прохання голови ОБСЄ, Туреччина попередньо запропонувала Стамбул як потенційне місце проведення зустрічей ТКГ, за умови досягнення консенсусу», – зазначено в повідомленні Кіннунена для преси за підсумками першого засідання ТКГ у 2022 році.

Як зазначив посол ОБСЄ, він висловив турецькій стороні подяку за таку пропозицію, а також поінформував учасників дискусій щодо можливості повернутися до очних засідань.

«Переконаний, що особисті зустрічі покращать якість та підвищать конфіденційність наших переговорів», – сказав він.

Зазначимо, що після того, як самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко жорстоко придушив опозиційні протести і почав висловлюватися з українського питання в дусі російської пропаганди, низка українських політиків виступали за перенесення зустрічей ТКГ з Мінська.

Утім, наразі ці перемовини відбуваються онлайн через пандемію коронавірусу.