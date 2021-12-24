Російська сторона у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі (ТКГ) пропонувала відкрити усі КПВВ на Донбасі за умови взаємного визнання документів про вакцинацію від коронавірусу, повідомив член ТКГ Сергій Гармаш.

Він розповів, що Росіяни з бойовиками були готові відкрити усі КПВВ з 30 грудня до 10 січня на період свят. Але для цього поставили умову: визнати документи бойовиків «Л/ДНР» про вакцинацію від коронавірусу та визнати російську вакцину.

За словами Гармаша, визнання таких документів фактично легалізувало б існування таких суб’єктів як «Л/ДНР» та зняло б відповідальність з Росії за війну на Донбасі. Тому Україна відмовилась від цієї пропозиції. До того ж , він наголосив, що визнання сертифікатів про вакцинацію і самих вакцин не є питаннями компетенції ТКГ.

«Ми запропонували без різних вимог відкрити всі КПВВ. Ми готові були це зробити від сьогодні. Але та сторона знову підвела питання відкриття КПВВ до виконання їхніх де-факто політичних вимог», – сказав Гармаш в ефірі «24 каналу» в четвер, 23 грудня.

Нагадаємо, на початку жовтня представники бойовиків «ДНР» і «ЛНР» на переговорах Тристоронньої контактної групи висунули нову умову для розблокування роботи контрольних пунктів в’їзду-виїзду. Вони вимагали віддати їм 350 метрів української території в районі КПВВ в Золотому.

Як зазначає «Бабель», з початку пандемії бойовики блокують роботу КПВВ на Донбасі. Фактично працює лише один пункт – у Станиці Луганській. Але там просто так пропускають лише людей, які мають прописку на окупованій території Луганської області. Також працює один КПВВ у Донецькій області – але не щодня і винятково за списками. Усі інші пункти пропуску бойовики закрили нібито під приводом запобігання поширенню коронавірусу.