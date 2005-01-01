У 2017 році туристи залишили у Львові більше 600 млн євро

Найчастіше Львів відвідують поляки та білоруси

У 2017 році Львів відвідали 2,6 млн туристів, які витратили під час перебування у місті 615 млн євро. Такі цифри наводить управління туризму Львівської міської ради.

Найчастіше до Львова приїжджають українці, поляки та білоруси. До десятки країн, чиї мешканці полюбляють подорожувати до Львова, входять також Туреччина, Німеччина, США, Литва, Великобританія, Чехія та Канада.

Більшість туристів залишається у Львові на два дні та більше

«Для аналізу ринку в'їзних туристів ми користуємося трьома джерелами збору інформації: опитування гостей міста методом face to face, статистика відвідувачів центрів туристичної інформації та дані Львівського туристичного барометра, якому надають інформацію заклади розміщення», - розповіла ZAXID.NET начільниця управління туризму ЛМР Галина Малець.

В середньому один турист витрачає близько 75 євро на день, а середня тривалість перебування – 4,4 дні. Лише чверть туристів мандрують самостійно – решта надають перевагу подорожам з друзями, родиною або у складі туристичних груп.

Чоловіки відвідують Львів частіше, ніж жінки

Найпопулярніші туристичні об'єкти міста - це Оперний театр, ратуша та Високий Замок. А найкращими способами провести час у Львові вважають відвідування ресторанів та кафе, прогулянки та відвідування закладів культури.

95% туристів рекомендують відвідати Львів іншим

За словами начальниці управління туризму ЛМР Галини Малець, протягом перших двох тижнів 2018 року до Львова приїхало приблизно 250 тис. туристів.

«Ми не робили ґрунтовного аналізу, але за даними, які ми отримали від готелів, та статистикою центрів туристичної інформації можна орієнтуватися на цифру чверть мільйона», - розповіла чиновниця.