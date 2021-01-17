Обсяг пасажирських авіаперевезень повернувся до рівня 2003 року

Через пандемію коронавірусу обсяг пасажирських авіаперевезень скоротився у 2020 році на 60%, повернувшись до рівня 2003 року. Про це йдеться на сайті Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО).

За наведеною статистикою, протягом минулого року повітряним транспортом скористалися 1,8 млрд людей, в той час, як у 2019 році, цей показник перевищував 4,5 млрд.

Загальний обсяг економічних втрат у пасажирських авіаперевезень дорівнює 370 млрд доларів, найбільше з з них 120 млрд припадають на Азійсько-Тихоокеанський регіон, 100 млрд доларів – на Європу, 88 млрд доларів – на Північну Америку.

«За найбільш оптимістичним сценарієм, до червня 2021 року кількість авіапасажирів може відновитися до 71% у порівнянні з 2019 роком (на 53% на міжнародних авіалініях і до 84 – на внутрішніх). За песимістичним сценарієм, пасажиропотік відновиться не більше ніж на 49% (26% – у міжнародному секторі, 66% – у внутрішніх авіаперевезеннях)», – йдеться в оприлюдненій інформації.

Нагадаємо, що раніше у своєму прогнозі Європейська організація з безпеки повітряної навігації (Eurocontrol) повідомила, що кількість авіаперевезень у світі повернеться до рівня 2019-го тільки в 2024 році.