У 2023 році Україна має відмовитися від співпраці з МВФ, — Мінфін

Україна має закінчити співпрацю з Міжнародним валютним фондом у 2023 році, а програма, щодо якої наразі тривають переговори, має стати останньою. Про це повідомляє Hromadske з посиланням на міністерку фінансів України Оксану Маркарову.

«Мій амбітний план — змогти закінчити її (програму з МВФ — ред.), щоб у 2023 році у нас не стояло питання, коли ми отримаємо новий транш, а могли б себе забезпечувати», — сказала вона.

Міністерка зазначила, що наразі уряд продовжує переговори з місією МВФ, яка перебуває з візитом у Києві щодо нової кредитної програми про співпрацю.

«Програма, над якою ми працюємо — хороша і вона має нам дозволити провести масу реформ, приватизацію, концесію та інші речі. Але і має дозволити нам вийти з неї по завершенні — як свого часу це змогла зробити Польща», — пояснила Маркарова.

Нагадаємо, що , 27 вересня, місія Міжнародного валютного фонду розпочала обговорення нової трирічної програми підтримки України в рамках механізму розширеного фінансування.