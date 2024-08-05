У Ковельському районі від укусу кліща захворіла 29-річна волинянка

На Волині вдруге у 2024 році лабораторно підтвердили випадок захворювання на кліщовий вірусний енцефаліт. Із недугою госпіталізували 29-річну жінку, яку під час збору ягід у лісі Ратнівської громади вкусив кліщ. Про це ZAXID.NET повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Перші симптоми вірусної інфекції у 29-річної волинянки з’явилися на початку серпня. Зі скаргами на підвищену температу тіла, нудоту та головний біль вона звернулася до місцевої лікарні.

«Пацієнтка розповіла, що напередодні збирала ягоди у лісі Ратнівської громади Ковельського району. Після повернення додому вона виявила кліща й видалила його самостійно. На другу добу в неї з’явилося відчуття свербіння та почервоніння на місці укусу», – зазначили в центрі контролю та профілактики хвороб.

Нині волинянка у стані середньої важкості перебуває на стаціонарному лікуванні.

Зауважимо, що перший випадок кліщового вірусного енцефаліту на Волині у 2024 році зафіксували 14 травня. Тоді захворювання підхопила 30-річна жителька Ковельського району, яка також напередодні перебувала в лісі Ратнівської громади.

Кліщовий енцефаліт – це вірусна інфекція центральної нервової системи людини, що може призвести до тривалих неврологічних симптомів, а іноді й до смерті. Захворювання передається при укусах іксодових кліщів. Іноді вірус потрапляє до організму людини при вживанні сирого молока або сиру від заражених кіз.

У більшості заражених вірусом кліщового енцефаліту інфекція протікає безсимптомно. Загалом її прояви зазвичай з’являються на 7-14 день після укусу кліща. У хворих часто виникає інфекція головного мозку (енцефаліт) або м’яких оболонок головного/спинного мозку (менінгіт). До первинних симптомів кліщового енцефаліту належать слабкість, лихоманка, головний біль і блювота. Через кілька днів може з’явитися сплутаність свідомості, втрата координації рухів, слабкість у руках і ногах, судоми і порушення мови. Поставити діагноз може лише лікар на основі симптомів, історії подорожей і можливого контакту з кліщами, лабораторного дослідження крові або спинномозкової рідини.

Найбільш дієвим способом запобігання кліщового енцефаліту є щеплення. Крім того, медики рекомендують уникати укусу кліща. Зокрема, під час прогулянок в лісі/парку триматися середини стежки, застосовувати засоби від комах, обробляти не лише відкриті ділянки шкіри, а також одяг і спорядження.