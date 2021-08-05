Найчастіше збудниками лептоспірозу є гризуни

У 52-річного мешканця Стрийського району діагностували небезпечне інфекційне захворювання – лептоспіроз. Чоловік у важкому стані потрапив у реанімацію Львівської обласної інфекційної лікарні.

Як повідомив ZAXID.NET завідувач реанімаційного відділення лікарні Віктор Токарєв, пацієнту 52 роки, він з Ходорова. До лікарні потрапив з інфекційно-токсичним шоком: у нього упав тиск, було відсутнє сечовиділення, висока температура, біль у м'язах, інтоксикація тощо. У реанімації він провів п'ять днів і після стабілізації його стану переведений на подальше лікування у відділення.

Найімовірніше, лептоспірозом чоловік заразився удома. Він ніде не працює, а займається господарством. Пацієнт повідомив лікарям, що у стайні та інших господарських приміщеннях не раз бачив гризунів – мишей, щурів, які найчастіше є носіями цього небезпечного захворювання.

Нагадаємо, лептоспіроз – небезпечне інфекційне захворювання, спричинене бактерією Leptospira. Основними носіями збудника лептоспірозу у природних умовах є щурі, польові миші, землерийки, їжаки. Захворіти на цю недугу можна під час купання у заражених водоймах, при контакті із інфікованими тваринами.

В організм людини бактерія потрапляє через тріщини, порізи чи рани на шкірі чи слизові оболонки (очі, ніс, рот). Вживання зараженої їжі також може спричинити захворювання.

Людина може захворіти у період від двох днів до чотирьох тижнів після зараження. Симптоми варіюються від легких (головний біль, гарячка, біль у м’язах, почервоніння очей, діарея, висипання) до серйозних (ураження нирок, ураження печінки, менінгіт) і навіть смерті.

Аби уникнути захворювання, лікарі радять під час роботи з землею одягати рукавиці, частіше мити руки і боротися з гризунами у будинку та господарстві.