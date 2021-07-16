Летальність від правця становить до 40%

До львівської обласної дитячої лікарні ОХМАТДИТ госпіталізували 7-річну мешканку Мостиського району, у якої лікарі діагностували правець. Це перший цього року випадок небезпечного інфекційного захворювання на Львівщині.

Про випадок правця на Львівщині у Faceboоk увечері 15 липня повідомила головна санітарна лікарка Львівщини Наталія Іванченко-Тімко.

«На Львівщині випадок правця у 7-річної дитини. На жаль, не була захищена за допомогою вакцинації», – написала вона.

Завідувачка реанімаційного відділення лікарні ОХМАТДИТ Віра Приймакова повідомила ZAXID.NET, що дитина з Мостиського району. Її госпіталізували в реанімаційне відділення 14 липня. У неї генералізована форма правця.

«Дитина вакцинована в один рік, ревакцинація їй не проводилася. Дівчинка на ШВЛ, у медикаментозному сні», – повідомила Віра Приймакова.

За її словами, у дитини є подряпини на руках, ногах, але більш давні. Найсвіжішою є невеличка подряпина на руці, найвірогідніше вона й стала вогнищем інфекції.

Дітей з правцем лікують В ОХМАТДИТі. За словами Віри Приймакової, цього року це перший випадок правця. На щастя, лікарі мають великий досвід лікування дітей з таким захворюванням. У попередні роки їм вдавалося рятувати дітей з дуже важкими формами захворювання.

За словами лікарів, найпростіший метод вберегти дітей від цієї важкої недуги – вакцинація. Дітям слід отримати щеплення у віці 2, 4, 6 і 18 місяців. У віці 6 і 16 років необхідна ревакцинація.

Наталія Іванчеко-Тімко радить при травмах відразу звертатися до лікаря.

«Якщо є травма, зверніться до лікаря за екстреною профілактикою. Перші симптоми: біль і посмикування м'язів, важко відкрити широко рот, дивна (сардонічна) посмішка, судоми. Летальність становить до 40%. Не варто випробовувати долю», – написала головна санітарна лікарка.

Нагадаємо, правець – це гостре інфекційне захворювання, що вражає нервову систему і проявляється сильними судомами. У важких випадках хворий вигинається дугою, спираючись на п’ятки і потилицю. Якщо негайно не розпочати лікування, пацієнт може і померти. Правець може спричиняти важкі ускладнення – асфіксію та зупинку серця.

Інфікуватися правцем можна при потраплянні бруду в рану або поріз, внаслідок укусів тварин чи травмування гострими предметами, уламками деревини, бо спори бактерій живуть у грунті і кишковому тракті тварин. Від людини до людини це захворювання не передається.

Захиститися від цієї хвороби, як кажуть лікарі, можна лише вакцинацією. Дітям слід отримати щеплення у віці 2, 4, 6 і 18 місяців. У віці 6 і 16 років необхідна ревакцинація. Дорослим потрібно поновлювати щеплення від правця кожні 10 років.

Якщо людина травмувалася чи отримала поранення, вона може почуватися безпечно лише за умови, що від моменту проведення останнього щеплення минуло 5 років. Якщо більше, то щоб не допустити розвиток правця, треба провести екстрену профілактику.