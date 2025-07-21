В садочку №17 відкриють групу для дітей разом з батьками

Чернівецька міськрада затвердила перелік дитячих садків, де з вересня працюватимуть групи для дітей від 1 року. Раніше у місті діяв пілотний проєкт в дошкільному закладі №8, який вирішили розширити. У кожній такій групі буде по 10 дітей.

Групи раннього догляду за дітьми від одного року працюватимуть у садках:

ЗДО №7 «Буковиночка»;

ЗДО №8 «ДивоСад»;

ЗДО №22 «Дивограй»;

ЗДО №33 «Щаслива малеча»;

ЗДО №46 «Сонечко.»

З дітьми будуть працювати двоє вихователів, які змінюватимуть одне одного, а також один помічник вихователя. Діти перебуватимуть в садочку до 9 годин. Це на одну годину менше, аніж перебувають вихованці молодшої та середньої груп.

«Це можливість для малечі розвиватися у турботливому середовищі, а для батьків – мати надійну підтримку в перші роки життя дитини. Важливо, щоб перші кроки дитини в соціумі були комфортними й радісними», – зазначив міський голова Чернівців Роман Клічук.

Зареєструвати дитину віком від 12 місяців до 2 років у ці групи можна із 1 по 31 липня. Щоб потрапити у групу раннього догляду, дитині має виповнитись 12 місяців станом на 1 вересня бажаного для зарахування року. Записати дитину до нової групи батьки зможуть через електронну платформу управління освіти Чернівецької міської ради. Під час заповнення форми відвідувачі мають внести дані зі свідоцтва про народження дитини, а також прикріпити документи, що підтверджують право на пільгу, якщо такі наявні.

Також в міській раді Чернівців зазначили, що в садочку №17 незабаром відкриється Центр педагогічного партнерства – місце, де батьки зможуть разом з дітьми проводити день у садочку, спілкуватися з вихователями та психологами, брати участь у майстер-класах і спільних заняттях.