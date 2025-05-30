До нової групи зарахують лише 10 дітей

У Чернівцях з вересня 2025 року відкриють першу в місті групу в дитсадку для дітей віком від 1 року. Нова група працюватиме в дошкільному закладі №8. В управлінні освіти зазначили, що наразі в садочок зможуть взяти лише 10 дітей такого віку. Однак вже працюють над тим, що кількість груп збільшити.

Про відкриття ясельної групи для дітей віком від 1 до 2 років повідомила керівниця управління освіти Чернівецької міськради Ірина Ткачук в ефірі радіостанції «Буковинська хвиля».

«Вже є закуплені всі матеріали, які повинні бути для групи. Педагоги навчені. Якщо в матерів є така необхідність, то реєструйтеся на електронній платформі управління освіти», – зазначила Ірина Ткачук.

Група запрацює з вересня 2025 року і дошкільному закладі №8. Директорка цього дитсадку «ДивоСад» Тетяна Пецей розповіла, що до нової групи планують зараховувати не більше 10 дітей, оскільки саме такою є рекомендована кількість для груп наймолодшого віку відповідно до чинного законодавства, повідомляє «Суспільне.Чернівці».

«Формування групи триватиме поступово і першочергово зараховуватимуть дітей, які проживають на території, що обслуговується закладом. Якщо залишаться вільні місця, будемо розглядати заявки на зарахування дітей з інших мікрорайонів», – зазначила Тетяна Пецей.

З дітьми будуть працювати двоє вихователів, які змінюватимуть одне одного, а також один помічник вихователя. Діти перебуватимуть в садочку до 9 годин. Це на одну годину менше, а ніж перебувають вихованці молодшої та середньої груп. Записати дитину до нової групи батьки зможуть через електронну платформу управління освіти Чернівецької міської ради. Під час заповнення форми відвідувачі мають внести дані зі свідоцтва про народження дитини, а також прикріпити документи, що підтверджують право на пільгу, якщо наявні.