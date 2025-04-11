Хлопця в лікарню привезли у важкому стані

У Чернівцях правоохоронці розслідують смерть 11-річного хлопця, який помер від важкої пневмонії. В лікарню його доправили вже у непритомно стані. Поліцейські відкрили провадження щодо матері неповнолітнього за статтею про злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною.



11-річний чернівчанин помер 4 квітня в Чернівецькій обласній дитячій лікарні. Того ж дня лікарі звернулися до поліції із заявою. Медики розповіли, що вони прибули на виклик до помешкання на одну із вулиць в Чернівцях. Там лікарі виявили у важкому стані 11-річного хлопця, повідомили в поліції Буковини.

Неповнолітнього одразу госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні, однак не зважаючи на намагання лікарів, дитина померла. В помешкання, де проживав хлопець, виїхала слідчо-оперативна група Чернівецького районного управління поліції, ювенальні поліцейські та соціальні працівники. Спільно вони з’ясували, що дитина, за словами матері, з народження важко хворіла. Однак сім’я на обліку соціальних служб не перебувала.

«Відповідно до попереднього висновку медиків причиною смерті стала двобічна пневмонія. Тіло померлого хлопця направлено на судово-медичну експертизу, для встановлення остаточної причини смерті», – зазначили в пресслужбі поліції.

За фактом смерті дитини слідчі розпочали розслідування за ст. 166 КК України (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування). Крім цього, з’ясовано, що матір виховує також 15-річного сина. До прийняття фахівцями відповідного рішення, він перебуватиме під наглядом бабусі.