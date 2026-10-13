У школах Чернівців визначили дати осінніх канікул. На перепочинок школярі підуть з 26 жовтня, а триватимуть вихідні до 1 листопада. В управлінні освіти Чернівецької міської ради також уточнили в коментарі ZAXID.NET, що дирекція кожного навчального закладу може самостійно визначати дати проведення канікул.

У більшості закладів комунальної власності та в усіх 11 приватних ліцеях і гімназіях осінні канікули триватимуть один тиждень. Розпочнуться вони з понеділка, 26 жовтня. У семи із 45 комунальних закладів загальної середньої освіти вихідні стартуватимуть на день або два пізніше. Однак на навчання учні вийдуть теж у понеділок, 2 листопада.

Лише Чернівецький військово-спортивний ліцей не матиме осінніх канікул. Проте його учні матимуть довші зимові канікули, додали в управлінні освіти.