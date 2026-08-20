У гуртожитках ЧНУ можна поселити 2,5 тис студентів, але потреба – значно більша

Студенти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича скаржаться на відсутність місць в гуртожитку. З проблемами з поселенням найбільше зіткнулися студенти другого курсу. Торік вони жили в гуртожитку, а цьогоріч не знайшли себе у списках на поселення, повідомило «Суспільне.Чернівці». В університеті заявили, що гуртожитки не можуть вмістити всіх охочих, тому місця в першу чергу віддають пільговим категоріям.

Студентка другого курсу філологічного факультету ЧНУ Валерія Гусарова опублікувала в інстаграмі відео, в якому заявила, що за два тижні до початку навчання вона не знайшла себе у списках на поселення. Водночас на першому курсі їй гуртожиток надали. Дівчина також розповіла, що також не поселили ще кілька десятків інших студентів.

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З такою ж проблемою зіштовхнулася і студентка другого курсу ЧНУ Олена Матвеєва. Дівчина живе за 300 км від Чернівців. Про відсутність свого імені в списках на поселення вона дізналася незадовго до початку навчального року.

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«Зараз я фактично залишаюся без даху над головою в чужому місті. Терміново знайти орендовану квартиру за тиждень до вересня – нереально. Також я робила ремонт у кімнаті, бо планувала там жити», – розповіла Олена Матвеєва.

За словами студенток, про перерозподіл місць у гуртожитках ЧНУ вони дізналися 18 серпня.

У коментарі «Суспільне.Чернівці» директор студентського містечка ЧНУ Василь Гарасим розповів, що розподіл місць між факультетами провели ще на початку серпня. Кількість визначали відповідно до кількості студентів на кожному факультеті та з урахуванням пільгових категорій.

«Ми порахували, що можемо забезпечити приблизно 20% від всієї кількості. І так розподілили місця. Ми розподілили місця справедливо по всіх факультетах – рівномірно», – пояснив Василь Гарасим.

За словами директора студентського містечка, в університеті проживає майже 3 тисячі людей, однак забезпечити гуртожитком усіх студентів неможливо. З кожним укладають договір на проживання терміном на один рік. Після завершення – на наступний рік його переукладають, якщо не зміняться обставини. Водночас у деяких випадках студентів можуть переселяти через ремонт кімнат або перерозподіл місць між факультетами.

Водночас студентів, які вже жили в гуртожитках, не виселятимуть. Проректорка ЧНУ з науково-педагогічної роботи, міжнародної та гуманітарної діяльності Ірина Осовська розповіла, що університет має 2,5 тис. місць у гуртожитках для студентів усіх курсів. Частину місць мають забезпечити для пільгових категорій – дітей учасників бойових дій, дітей-сиріт та інших студентів, які мають право на першочергове поселення.

Ще 250 внутрішньо переміщених людей проживають у гуртожитку ЧНУ №6. За словами Ірини Осовської, змінювати їх проживання університет не планує. Ще один гуртожиток університет передав Маріупольській громаді після початку повномасштабного вторгнення. Таким чином університет втратив частину місць, а можливості побудувати нові гуртожитки наразі немає.