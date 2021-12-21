Червона пігулка з Mercedes-AMG G 63

Четверта частина культового фільму «Матриця» під назвою «Матриця: Воскресіння» дебютувала у США 18 грудня. В Україні прем'єра відбудеться 22 грудня.

Під час цієї події перед одним з кінотеатрів Сан-Франциско встановили оригінальну інсталяцію. Всередині гігантської пігулки (довжиною 12 метрів та висотою 3,5 метри) встановили Mercedes-AMG G 63, повідомляє Daimler AG. «Гелендваген» виявився там невипадково. Цей позашляховик бере участь в одній зі сцен погонь у фільмі – на ньому їздять головні герої Нео (Кіану Рівз) та Трініті (Керрі-Енн Мосс).

У новому фільмі головний герой Нео знову, як і в першій частині фільму, постає перед вибором – взяти червону чи синю таблетку. Червона символізує вихід зі створеної машинами матриці в реальний світ. Така філософія дуже близька саме моделі Mercedes G-класу – адже на цьому авто можна пересуватись як швидкісними магістралями, так і непролазним бездоріжжям.

«G-клас і червона пігулка дуже добре поєднуються. Обидва виступають за свободу, індивідуальність та самовизначення. Ось чому ми раді підтримати Warner Bros. Pictures у світовому кінопрокаті «The Matrix Resurrections» з надзвичайною інсталяцією», – говорить Еммеріх Шиллер, генеральний директор Mercedes-Benz G GmbH.