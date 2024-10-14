Знімання четвертого сезону серіалу «Відьмак» почалися в середині квітня та наближається до завершення. Ліам Гемсворт, Фрея Аллан та Аня Чалотра відзняли переважну більшість своїх сцен, багато акторів другого плану вже оголосили, що вони теж завершили знімання. Також відомо, що до акторського складу приєднались п’ять нових акторів, повідомляж ITC. Розповідаємо, хто вони.

Ріс Олександр Путінас відомий своєю роллю у фільмі «Фантастичні звірі» та ролями в серіалах «Повії», «Я вбивця» та інших. У четвертому сезоні «Відьмака» Путінас зіграє командора Васкойна. У книгах він був комендантом в’язниці реданської розвідки Дракенборг.

Джоель Рей відома своєю роллю в серіалі «Звести рахунки» та інших, а також у фільмі «Галерея».У четвертому сезоні «Відьмака» Рей зіграє роль ельфа.

Грем Фокс, валлійський актор, знявся в таких фільмах, як «Місія нездійсненна: Фоллаут», «Людина-мураха та Оса: Квантоманія», «Вічні», а також у таких шоу, як «Звести рахунки», «Жертва» та «Гра престолів», де він зіграв Ральфа Кеннінга.

Луїза Геррейро має досвід участі в таких серіалах, як «Відкриття відьом» та «Чистилище». Вона також брала участь у створенні ігор Baldur’s Gate III, A Plague Tale: Requiem, Disco Elysium тощо.