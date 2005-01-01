У день фіналу Ліги чемпіонів футбольні фанати витратили у Києві ₴50 млн

Кличко розповів, скільки грошей залишили туристи в Києві у день фіналу Ліги чемпіонів

Туристи та футбольні вболівальники, які приїхали до Києва, лише в день фіналу Ліги чемпіонів УЄФА залишили у готелях і ресторанах міста, за попередніми підрахунками, близько 50 млн грн. Про це повідомляє прес-служба столичної влади з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

«Ми все, що могли, зробили. Всі, хто до нас приїхав, були вражені та задоволені. Кияни, думаю, теж задоволені. Лише в день проведення фіналу гості міста залишили у кафе, ресторанах та готелях близько 50 млн грн. Більше того, президент УЄФА Александер Чеферін дав високу оцінку нашому місту в підготовці і проведенні фіналу Ліги чемпіонів і заявив, що щонайменше половина людей, які відвідали Київ, приїдуть до нас знову», – сказав Кличко.

Також мер столиці подякував правоохоронцям. Під час проведення фіналу в місті не було жодних серйозних інцидентів. Патрулювання вулиць забезпечували 10 тис. правоохоронців.

Високу оцінку своєї роботи отримали й комунальні служби, які швидко прибрали сміття в місцях масового перебування футбольних фанів.

«Скажімо, у парку імені Шевченка, у центрі столиці, було містечко збору фанів «Ліверпуля». Звечора там лежали кучугури сміття, які вже на ранок прибрали. Я можу сказати як людина, яка провела багато часу за кордоном, що нічого надзвичайного не відбувалося. Така ж ситуація і в Амстердамі, і в Гамбурзі, і в Берліні під час подібних подій. Коли велике скупчення людей, на жаль, виникають такі ситуації, що багато сміття. Але це вже завдання комунальних служб – усе швидко прибрати. Ми впоралися», – наголосив Кличко.