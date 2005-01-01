У Дніпрі відкрили перший в Україні завод з виробництва стоматологічних імплантатів

Зубні імплантанти будуть коштувати в два рази дешевше від іноземних

У Дніпрі відкрився завод з виробництва дентальних імплантатів. Виробники обіцяють, що продукція по якості не поступатиметься кращим світовим аналогам, але буде вдвічі дешевшою. Про це на засіданні круглого столу з питань впливу впровадження дентальних імплантатів в Дніпрі для економіки регіону заявила бренд-менеджер заводу Анастасія Бардасова, повідомляє «Укрінформ».

«У Дніпрі відкрився завод з виробництва дентальних імплантатів ABM Technology. На цей час ми направили всі наші сили на розробку власної торгової марки, яка в недалекому майбутньому з'явиться на ринку України. Підприємство націлене на виробництво імплантатів, які будуть коштувати в два рази дешевше імпортних, але при цьому не поступляться в якості світовим лідерам стоматології», - сказала Бардасова.

За її словами, на заводі ABM Technology встановлено найсучасніше обладнання японських, німецьких і швейцарських компаній. Бардасова зазначила, що імплантати коштуватимуть дешевше, через те, що собівартість виробництва в Європі набагато вища, ніж собівартість виробництва в Україні.

Вироби будуть виготовлятись з титану, при цьому вже випущена пробна партія продукції, яка проходить доклінічні випробування в європейських і українських лабораторіях. Потужність підприємства не оголошується.

Раніше повідомлялось, що інвестором заводу стала компанія ABM Technology LLC. Її резидент в Україні - ТОВ «Ей Бі Ем Технолоджи», зареєстроване в Дніпрі в 2016 році. Власником 89,9% частки в капіталі цієї компанії та її директором є Ігор Циркін, якого пов'язують з бізнес-групою дніпровського бізнесмена, титанового олігарха Вадима Єрмолаєва.