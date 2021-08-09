Поблизу Львова відкрили історико-культурний заповідник «Древній Звенигород». На його території проклали доріжки городищем, де в XI-XIII століттях існувала столиця Звенигородського князівства. Окрім того відкрили оновлену експозицію у музеї, де вперше виставили повну колекцію артефактів, які археологи знайшли за 100 років під час розкопок.

Звенигород був столицею однойменного князівства, яке в XI столітті заснував правнук київського князя Ярослава Мудрого – Володар. Фортеця була неприступна, бо її оточували непрохідні болота. Але 1241 року монгольська орда таки взяла місто і спалила дотла. У народній пам'яті звенигородців ці події збереглися у формі легенди.

Місцеві мешканці переповідають оповідь, за якою літня жінка зрадила своїх і провела ординців у місто. Про всяк випадок, зрадницю у легенді називають Бабою Ягою.

«Вона показала хід до Звенигорода, і в цей момент татари напали на село і його спалили вщент. Але їй пообіцяли мішок золота, якого не дали. Тому що сказав Батий: якщо ти зрадила раз, ти зрадиш і вдруге. І її втопили у болоті», – розповіла легенду звенигородчанка Мар'яна Гой.

Щоб зберегти і популяризувати городище, де була княжа столиця, започатковано історико-культурний заповідник «Древній Звенигород». Він відкрив свій перший туристичний сезон. Стартували із фестивалю.

Виставу просто неба показав театр «Воскресіння». Окрім того на концерті заспівали Гордій Старух, гурти «Пиріг і Батіг», «Secret Forest». А дітям влаштували квести на давньому городищі. Його теж розчистили і відкрили для відвідувачів, там можна прогулятися стежками, які колись були вулицями княжої столиці.

В оновленому музеї відвідувачам відтепер пропонують окуляри віртуальної реальності, завдяки яким турист зможе роздивитися 12 місцин княжого Звенигорода з висоти пташиного лету і заглянути в інтер'єри.

«Ми хотіли, щоб було відчуття, ніби ви туди поринули в історію, відчули її. Бо коли вам розповідають, як воно було теоретично, це важко уявити. А коли ви одягаєте окуляри, ви потрапляєте саме туди, у минуле», – розповів керівник технічної частини проекту Роман Джек.

У відремонтованих залах оновили експозицію. Додали утричі більше експонатів, які археологи викопували там упродовж сотні років.

«Ми взяли ті експонати, про які ми дуже багато говоримо і які є цікаві. Наприклад, гуслі. Це єдині гуслі, які знайшли в Україні. Кілька таких ми знаємо з Новгорода, але можу вам сказати, що семиструнні гуслі на території Київської держави виявлена тільки у Звенигороді. Також на експозиції цікаві гральна дошка і чаша-потир з цікавою історією. Усі артефакти показують, наскільки це багата колекція», – розповіла директорка заповідника «Древній Звенигород» Наталія Войцещук.

На стінах музею відтворили фрагменти із 3D реконструкції, щоб у відвідувача виникала ілюзія, ніби він стоїть посеред вулиці княжого міста. Заповідник «Древній Звенигород» чекає на туристів щодня, крім понеділка.

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