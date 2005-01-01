У Дрогобичі створили туристичну мапу міста для дітей

У Дрогобичі створили першу туристичну мапу міста для дітей. Про це 30 березня повідомила прес-служба Дрогобицької міської ради.

Історичні будівлі та інші цікаві місця Дрогобича на дитячій мапі позначили кольоровими малюнками. Загалом позначили 32 локації. Карту можна безкоштовно отримати у туристично-інформаційному центрі Дрогобича.

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«Зважаючи на те, що до ТІЦу (туристично-інформаційного центру Дрогобича – ред.) часто приходять батьки з дітьми, у нас виникла ідея виготовити мапу, яка б презентувала Дрогобич для наймолодших мешканців міста. Відтак ТІЦ та організація «Україна – це Ти» вирішили спільно зробити дитячу мапу міста. Малювала цю мапу Зоряна Кардаш, текст до неї писав Адрій Юркевич», – процитувала прес-служба Дрогобицької міськради керівника туристично-інформаційного центру Дрогобича Ігоря Чаву.

А для того, щоб ще більше зацікавити дітей, презентацію мапи провели у театралізованій формі за участю годинникаря із вежі дрогобицької Ратуші.