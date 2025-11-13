У Львові розпочали готуватись до зимового періоду та захищати дерева від агресивних протиожеледних засобів

У Львові розпочали встановлювати захисні конструкції для дерев, які убезпечать їх від протиожеледних засобів. Огородження з’явилися у Залізничному та Галицькому районах міста.

Як повідомили у четвер, 13 листопада, в управлінні екології та природних ресурсів, захисні споруди для дерев встановили за європейським зразком – аналогічно до тих, що використовують у Латвії та Литві. Конструкції є збірно-розбірними та захищатимуть дерева взимку від потрапляння протиожеледних матеріалів, таких як піскосоляна суміш чи реагенти. Встановили тимчасові споруди біля головного залізничного вокзалу та на площі Галицькій у центрі міста.

Нове уявлення про міський простір Львова – продуманий, відкритий, живий. LEV Development не просто будує – компанія створює простір, що надихає, підтримує і гармонійно вписується в ритм життя. Покращуючи рівень життя наших клієнтів, LEV Development підіймає рівень життя в Україні.

«Ми обрали такі ділянки, де дерева найбільше страждають від піскосоляної суміші чи реагентів, які використовують у зимовий період проти ожеледиці. Ми розуміємо, що комфорт пішоходів має бути забезпечений, щоб поверхня була неслизькою. Оскільки використовуються безбар’єрні лунки, то, відповідно, піскосоляна суміш чи реагенти стікають у лунку, і це шкодить дереву», – розповіла в.о. начальника управління екології та природних ресурсів Галина Микітчак.

В управлінні пояснили, що спостерігатимуть за ефективністю таких споруд і на ділянках, які найбільше цього потребують, продовжуватимуть встановлювати конструкції для захисту дерев у зимовий період. Наразі аналогів для захисту дерев від протиожеледних засобів у місті немає.

На встановлення захисних споруд місто витратило близько 500 тис. грн. Залізничному району надали фінансування у розмірі 440 тис. грн, а Галицькому району – близько 60 тис. грн.

До слова, вартість одного дерева становить близько 5-7 тис. грн. Екологи зазначають, що дерева необхідні у місті для очищення повітря, регулювання температури та зниження рівня шуму.