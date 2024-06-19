У Рівненській області запрацювали мобільні аптеки, які доставляють ліки у важкодоступні населені пункти. Про це 19 червня повідомив перший заступник голови Рівненської ОВА Сергій Подолін.

Мобільні аптеки наразі працюють виключно у сільській місцевості Вараського та Дубенського районів, де відсутні стаціонарні пункти. Зокрема, вони обслуговують 44 села у Зарічненській та Локницькій громадах, а також 8 сіл Привільненської, Ярославицької та Бокіймівської громад.

«Обласна влада також планує незабаром передати ще два обладнаних автомобілі для доставки ліків у важкодоступні населені пункти Радивилівської та Зарічненської тергромад. Пацієнти отримуватимуть інформацію щодо прибуття мобільної аптеки від сімейного лікаря або місцевої влади. Маршрут побудований відповідно до потреб громад», – зауважив Сергій Подолін.

Відомо, що згідно з ліцензійними умовами, в автомобілі аптеки має бути касовий апарат, охолоджувальне обладнання, контроль температури та вологості повітря, а також водій та не менше одного фармацевтичного працівника, який безпосередньо видаватиме лікарські засоби.

Додамо, що у серпні 2023 року Уряд ухвалив постанову, якою дозволив створювати мобільні аптечні пункти в Україні. Перша пересувна аптека почала курсувати на Харківщині, а далі проєкт впровадили ще у трьох областях: Черкаській, Миколаївській і Чернігівській. Станом на сьогодні на маршрутах в Україні вже 13 «аптек на колесах», які здійснюють роздрібну торгівлю лікарськими засобами у сільській місцевості.