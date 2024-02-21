До кінця березня на Рівненщині планують запустити першу в області мобільну аптеку. Вона обслуговуватиме села Зарічненської громади. Ліки доставлятимуть туди, де немає аптечних пунктів.

Як повідомило 21 лютого «Суспільне», працюватиме вона не лише в селах без аптек, але й у тих, де вони є, але не працюють за програмою «Доступні ліки».

«У нас в деяких селах є приватні аптечні пункти, але вони до цього часу не погодилися на доставку і на розповсюдження ліків за рецептами, за програмою "Доступні ліки". І ще є у нас Локницька громада, яка залишилась без сімейних лікарів, ми її охоплюємо своїми сімейними лікарями, є виїзні дні по Локницькій громаді. Й туди теж плануємо зробити доставку лікарських засобів», – розповів очільник Зарічненської громади Богдан Квачук.

Він також зауважив, що графіку, за яким працюватиме мобільна аптека, наразі немає. На роботу візьмуть окремо фахівця. Водночас, відповідно до постанови Кабміну від серпня 2023 року, в мобільній аптеці має бути водій та не менше одного фармацевтичного працівника, який відпускатиме лікарські засоби.

Перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін повідомив, що мобільний пункт відпускатиме лікарські засоби за рецептом та без нього. Усі рецептурні препарати видаватимуть виключно за рецептом як паперовим, так і електронним. Контролюватиме діяльність мобільної аптеки Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.