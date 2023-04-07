Реальний хлопчик 12-річний Тимофій Чернишков надихнув митців створити скульптуру

На подвір'ї львівської лікарні св. Пантелеймона встановили скульптуру хлопчика, який дивиться на вікна операційого блоку з надією, що все буде добре. Ця скульптура – символ віри, надії і сподівання на краще, кажуть у лікарні. Відкриття скульптури відбулось у п'ятницю, 7 квітня.

А надихнув митців на створення такої скульптури реальний хлопчик, 12-річний Тимофій Чернишков зі столиці, який умовив 56-річного батька, ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС, погодитися на пересадку легень і поїхати до Львова. І чоловік погодився на трансплантацію заради сина, якого виховує один.

Хлопчик приїхав до Львова разом з батьком і весь час перебував під дверима операційної, поки татові пересаджували легені. Він дуже вірив, що з його татом все буде гаразд, і не помилився.

Про другу пересадку легень, яку львівські лікарі вперше зробили самостійно, писало багато ЗМІ, показували сюжет по телебаченню. І один чоловік, який побажав залишитися невідомим, захотів зробити скульптуру, аби назавжди зафіксувати в ній віру дитини у диво.

За словами хлопчика, скульптура дуже на нього схожа. Батько ж хлопця заледве стримував емоції.

«У мене просто немає слів. Величезна вдячність всім людям, які це зробили», – сказав Олександр Чернишков.

Зробив скульптуру львівський митець, доцент кафедри монументально-декоративної скульптури Львівської національної академії мистецтв Олександр Гончарук. Її встановили поруч з лікарнею св. Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова. Дитина дивиться на операційний блок і кожен, хто проходить повз – надихається його вірою і надією.

Натхненник скульптурної композиції – Тимофій Чернишков разом із батьком Олександром приїхав до Львова на відкриття монументу. Його батька уже виписали з лікарі і зараз вони живуть неподалік Львова.