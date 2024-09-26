Новий курс від FAVBET Tech

Українська компанія FAVBET Tech оголосила про старт нового набору на курс програмування мовою Erlang. Тримісячна програма розрахована на початківців в ІТ та досвідчених розробників, які прагнуть розширити свої кар’єрні можливості.

Курс Erlang був створений всередині FAVBET Tech з урахуванням сучасних комерційних вимог та стандартів розробки. Протягом трьох місяців слухачі курсу послідовно опановуватимуть всі кроки роботи: від знайомства з базовими типами й функціями до побудови й релізу повноцінного проекту.

Передумовою для участі в курсі є мінімальний досвід в ІТ, а також базові навички роботи з терміналом Linux та знання алгоритмів. Перевагою буде знання будь-якої іншої мови програмування, також того, як працюють мережеві протоколи та операційні системи.

Старт курсу — орієнтовно 15 жовтня

Тривалість — 3 місяці

Реєстрація за посиланням

Слухачі, які відзначаться своїми знаннями, отримають змогу пройти співбесіду у компанії FAVBET Tech.

Лектором курсу буде спеціаліст Engineering R&D-напряму Андрій Бурчак. Він спеціалізується на розробці високонавантажених систем з використанням Erlang, а також має досвід роботи з Prolog та Python, програмує контролери на C. Впродовж кар’єри працював над антиспам та антифрод рішеннями, чатами та бетинговими платформами.

Чому саме Erlang?

Erlang – функціональна мова програмування, створена у 1980-х роках компанією Ericsson для розробки високонавантажених систем, які потребують високої надійності та масштабованості. Мова відома унікальним підходом до багатопоточності, що дозволяє легко створювати системи з тисячами одночасно виконуваних процесів.

Сьогодні Erlang досі активно використовується у телекомунікаціях, при розробці месенджерів, банківських систем, а також в галузі iGaming. Попит на спеціалістів Erlang залишається стабільно високим. Окрім переваг у працевлаштуванні, вивчення Erlang дозволяє розробникам покращити свої знання про асинхронні і паралельні обчислення, що є актуальним в сучасному світі багатоядерних процесорів.

Про FAVBET Tech

FAVBET Tech – на 100% українська продуктова компанія з головним офісом в Києві.

Компанія була заснована у 2022 й того ж року стала резидентом Дія.City. FAVBET Tech також стала частиною Асоціації «ІТ Ukraine» та партнером Wtech & Friends – програми жіночого tech-ком’юніті Wtech, що створює більше можливостей для жінок в ІТ. На сьогодні FAVBET tech у пʼятірці найбільших платників податків серед резидентів Дія.City.