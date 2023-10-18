Франкфуртський книжковий ярмарок триватиме з 18 до 22 жовтня

У Франкфурті-на-Майні (Німеччина) відкрився 75-й книжковий ярмарок. Україна представлена національним стендом під гаслом «Крихкість існування». Національний стенд представляють Український інститут книги, Гете-інститут в Україні, Мистецький Арсенал та Український інститут.

На стенді представлено понад 500 книг від 43 українських видавництв. Стенд має власну сцену, де протягом усього ярмарку відбуватимуться зустрічі та дискусії, фокусом яких є тема «Екологія та війна».

Серед них дискусія «Українське питання та українська відповідь», у якій беруть участь режисерка та письменниця Ірина Цілик, куратор Олександр Михед, редакторка та перекладачка Катерина Міхаліцина.

Також серед авторів та громадських діячів, які представлятимуть національний стенд – Євгенія Лопата, Максим Яковлєв, Володимир Єрмоленко, Оксана Забужко, Анна Новосад, Павло Казарін, Ярина Чорногуз, Севгіль Мусаєва, Світлана Ославська, Олеся Островська-Люта, Альона Каравай, Вахтанг Кебуладзе, Катерина Калитко, Юлія Козловець, Павло Гольдін, Катерина Шаванова, Таня П’янкова, Остап Сливинський, Катерина Ботанова, Кирило Безкоровайний та інші. Повну українську програму англійською мовою можна переглянути тут.

«Всі п’ять днів ярмарку говоритимуть про війну, покарання злочинів, солідарність, теорії змов та російську пропаганду, науку, освіту та книжковий ринок під час війни, але й також, про креативність, нові форми існування та яскраву українську культуру», – анонсує Український інститут.

Інститут представить два власних мультимедійних проєкти на платформі. Аудіовізуальний проект Discover Ukraine: Bits Destroyed заглиблює глядача у світ українського монументального мистецтва. У проекті використали зображення 56 мозаїк 1960-70-х років. Більше чверті цих робіт були пошкоджені або зруйновані з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Почесною гостею цього року є Словенія, країна з найбільшою густиною населення поетів, адже щороку там виходить 300 поетичних книжок та 3500 книжок щороку, враховуючи, що населення країни становить 2 мільйони осіб. Про це йшлося під час офіційного відкриття ярмарку.

Франкфуртський книжковий ярмарок (нім. Frankfurter Buchmesse) –найважливіший у світі міжнародний книжковий ярмарок. Він триватиме до 22 жовтня.