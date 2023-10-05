Йон Фоссе — норвезький письменник та драматург

Нобелівську премію з літератури у 2023 році отримав 64-річний норвезький письменник Йон Фоссе. Про це оголосила Шведська королівська академія у четвер, 5 жовтня.

Норвезький письменник та драматург Джон Фоссе отримав Нобелівську премію з літератури.

Фоссе народився в місті Гаугесен, Норвегія. Дебютував 1983 року романом «Червоний, чорний». Його перша п'єса, Og aldri skal vi skiljast («І не розстанемось ми ніколи»), була поставлена і опублікована в 1994 році. Джон Фоссе писав романи, оповідання, вірші, дитячі книги, есеї та п'єси. Його твори перекладені на понад сорок мов світу.

Фоссе був удостоєний звання кавалера Національного Ордену Меріта Франції у 2003 році. Фоссе також посів 83 місце у списку 100 найкращих живих геніїв за версією The Daily Telegraph.

З 2011 року Фоссе отримав Grotten, почесну резиденцію, що належить норвезькій державі та розташована на території Королівського палацу в центрі міста Осло. Використання Гроттена як постійне місце проживання – особлива честь, удостоєна королем Норвегії за внесок у норвезьке мистецтво та культуру.

Фоссе був одним із літературних консультантів норвезького перекладу Біблії, опублікованого у 2011 році.

Бібліографія Йона Фоссе

Драми

І не розстанемось ми ніколи (Og aldri skal vi skiljast, 1994)

Ім'я (Namnet, 1995) – премія ім. Ібсена (1998), премія ім. Нестроя (Nestroy-Preis) (2000)

(Nokon kjem til å komme, 1996)

Дитина (Barnet, 1996)

Мати й дитина (Mor og barn, 1997)

Син (Sonen, 1997)

(Natta syng sine songar, 1997)

Літній день (Ein sommars dag, 1999)

Гітарист (Gitarmannen, 1999)

Осіння мрія (Draum om hausten, 1999)

Відвідини (Besøk, 2000)

Зима (Vinter, 2000)

Vakkert (2001)

Dødsvariasjonar (2001)

(Lilla, 2003)

Сон (Svevn, 2005)

Rambuku (2006)

Skuggar (2006)

Романи

Червоне, чорне (Raudt, svart, 1983)

Меланхолія (Melancholia I & II, 1995/96) - премія Мельсома

Ранок та вечір (Morgon og kveld, 2000)

(Det er Ales, 2003)

Переклади українською

Ранок та вечір, Всесвіт №5-6, 2007, з норвезької переклала Ірина Сабор

Що таке Нобелівська премія з літератури

Нагадаємо, Нобелівська премія в галузі літератури – найпрестижніша міжнародна літературна премія у світі. Створена разом з чотирма іншими Нобелівськими преміями за заповітом Альфреда Нобеля 1895 року, вручається з 1901 року. За заповітом Альфреда Нобеля винагорода має бути отримана людиною, що створила «найвидатніші роботи в напрямку ідеалізму». Первісна вимога розглядати тільки ті роботи, що були створені в рік, що передує року нагороди, була змінена щоб роботи могли бути розглянуті, якщо їх значення було визнано лише недавно. Також премія не присуджується посмертно. Виняток було зроблено лише один раз: у 1931 році Ерік Аксель Карлфельдт отримав премію, пробувши членом Академії протягом 20 років як секретар. Він був номінований двічі, але не погодився дати премію самому собі.

Перший лауреат Нобелівської премії з літератури був Сюллі-Прюдом. Загалом з 1901 по 2022 роки було вручено 114 премій, з них 16 – жінкам. Чотири рази премія присуджувалася двом авторам, двічі жоден автор не отримував премії. Нагородження не проводилось 7 разів: у 1914, 1918, 1935, 1940–1943 роках. Середній вік лауреатів – 65 років.