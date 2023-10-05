Нобелівську премію з літератури у 2023 році отримав 64-річний норвезький письменник Йон Фоссе. Про це оголосила Шведська королівська академія у четвер, 5 жовтня.
Норвезький письменник та драматург Джон Фоссе отримав Нобелівську премію з літератури.
Фоссе народився в місті Гаугесен, Норвегія. Дебютував 1983 року романом «Червоний, чорний». Його перша п'єса, Og aldri skal vi skiljast («І не розстанемось ми ніколи»), була поставлена і опублікована в 1994 році. Джон Фоссе писав романи, оповідання, вірші, дитячі книги, есеї та п'єси. Його твори перекладені на понад сорок мов світу.
Фоссе був удостоєний звання кавалера Національного Ордену Меріта Франції у 2003 році. Фоссе також посів 83 місце у списку 100 найкращих живих геніїв за версією The Daily Telegraph.
З 2011 року Фоссе отримав Grotten, почесну резиденцію, що належить норвезькій державі та розташована на території Королівського палацу в центрі міста Осло. Використання Гроттена як постійне місце проживання – особлива честь, удостоєна королем Норвегії за внесок у норвезьке мистецтво та культуру.
Фоссе був одним із літературних консультантів норвезького перекладу Біблії, опублікованого у 2011 році.
Бібліографія Йона Фоссе
Драми
- І не розстанемось ми ніколи (Og aldri skal vi skiljast, 1994)
- Ім'я (Namnet, 1995) – премія ім. Ібсена (1998), премія ім. Нестроя (Nestroy-Preis) (2000)
- (Nokon kjem til å komme, 1996)
- Дитина (Barnet, 1996)
- Мати й дитина (Mor og barn, 1997)
- Син (Sonen, 1997)
- (Natta syng sine songar, 1997)
- Літній день (Ein sommars dag, 1999)
- Гітарист (Gitarmannen, 1999)
- Осіння мрія (Draum om hausten, 1999)
- Відвідини (Besøk, 2000)
- Зима (Vinter, 2000)
- Vakkert (2001)
- Dødsvariasjonar (2001)
- (Lilla, 2003)
- Сон (Svevn, 2005)
- Rambuku (2006)
- Skuggar (2006)
Романи
- Червоне, чорне (Raudt, svart, 1983)
- Меланхолія (Melancholia I & II, 1995/96) - премія Мельсома
- Ранок та вечір (Morgon og kveld, 2000)
- (Det er Ales, 2003)
Переклади українською
- Ранок та вечір, Всесвіт №5-6, 2007, з норвезької переклала Ірина Сабор
Що таке Нобелівська премія з літератури
Нагадаємо, Нобелівська премія в галузі літератури – найпрестижніша міжнародна літературна премія у світі. Створена разом з чотирма іншими Нобелівськими преміями за заповітом Альфреда Нобеля 1895 року, вручається з 1901 року. За заповітом Альфреда Нобеля винагорода має бути отримана людиною, що створила «найвидатніші роботи в напрямку ідеалізму». Первісна вимога розглядати тільки ті роботи, що були створені в рік, що передує року нагороди, була змінена щоб роботи могли бути розглянуті, якщо їх значення було визнано лише недавно. Також премія не присуджується посмертно. Виняток було зроблено лише один раз: у 1931 році Ерік Аксель Карлфельдт отримав премію, пробувши членом Академії протягом 20 років як секретар. Він був номінований двічі, але не погодився дати премію самому собі.
Перший лауреат Нобелівської премії з літератури був Сюллі-Прюдом. Загалом з 1901 по 2022 роки було вручено 114 премій, з них 16 – жінкам. Чотири рази премія присуджувалася двом авторам, двічі жоден автор не отримував премії. Нагородження не проводилось 7 разів: у 1914, 1918, 1935, 1940–1943 роках. Середній вік лауреатів – 65 років.