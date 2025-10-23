Наразі в Івано-Франківську діють 19 платних паркінгів на 233 місця

В Івано-Франківську планують відкрити ще три майданчики для паркування автомобілів. З їх відкриттям кількість платних місць на паркінгах міста зросте з 233 до 417.

Як розповів заступник міського голови Івано-Франківська Михайло Смушак 23 жовтня, нові паркувальні майданчики готує до запуску комунальне підприємство «Сервіс паркування». Вони з’являться на трьох локаціях:

вул. Коновальця (від Січових Стрільців до Сахарова) – 38 місць , з них 4 місця для осіб з інвалідністю;

, з них 4 місця для осіб з інвалідністю; вул. Вовчинецька, 10–34 (від зупинки громадського транспорту до квіткового ринку) – 19 місць , з них 2 місця для осіб з інвалідністю;

, з них 2 місця для осіб з інвалідністю; вул. Гетьмана Мазепи (біля ЖК «Липки», заїзд/виїзд до Reikartz Park Hotel) – 127 місць, з них 14 місць для осіб з інвалідністю.

Наразі у Франківську діють 19 платних паркінгів на 233 місця (та 32 – для осіб з інвалідністю), які обслуговує КП міської ради. Після відкриття нових майданчиків кількість місць зросте майже удвічі.