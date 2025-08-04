Дитсадок відкрили у будівлі 1844 року, в якій проживали Станиславівські єпископи

У понеділок, 4 серпня, у відреставрованій резиденції Станиславівських єпископів на вул.Тараса Шевченка в Івано-Франківську відкрили католицький дитсадок св. Василія Великого. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

«Освятив садочок Глава УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук. Хочу подякувати Владиці Володимиру Війтишину і команді, яка зробила таку велику й потрібну справу», – написав Марцінків у фейсбуці.

Як йдеться на сайті навчального закладу, дитсадок стане частиною спільноти Івано-Франківського приватного Католицького ліцею св. Василія Великого.

Садок розрахований на чотири групи по 15 дітей і розташований на закритій території з власним ігровим майданчиком, спеціальною системою доступу, укриттям та системою відеоспостереження. У дитсадку передбачені пільгові умови навчання для дітей з соціально незахищених та багатодітних сімей, дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей військових, ВПО.

Зазначимо, дитсадок відкрили у будівлі 1844 року, в якій проживали Станиславівські єпископи, зокрема Юліан Пелеш, Юліан Сас-Куїловський, Андрей Шептицький. За радянської влади приміщення віддали НКВД, а з 2003 року тут функціонував Господарський суд Івано-Франківської області. Церкві будівлю передала Івано-Франківська обласна рада у 2020 році.