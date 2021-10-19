До Івано-Франківська вперше привезуть оригінальні художні твори Тараса Шевченка. Побачити їх можна буде під час виставки «Справжній Шевченко», яка відкриється 26 жовтня. У музеї представлять більше 30 творів, що ілюструють різні періоди життя митця.

Серед найбільш відомих картин Шевченка відвідувачі виставки в Івано-Франківську зможуть побачити автопортрети, «Катерину», «Селянську родину», «Одаліску». Також представлять портрет В.А.Жуковського пензля Карла Брюллова, за кошти з продажу якого поета викупили з кріпацтва.

«Він — майстер тогочасної критики, колористики і архітектурних пейзажів топографічної точності. Він писав олією, аквареллю, сепією, тушшю, свинцевим олівцем на міфологічні, історичні та побутові теми, архітектурні та ландшафтні пейзажі. І став основоположником реалізму в українському образотворчому мистецтві», – йдеться в анонсі виставки.

Загалом в експозиції будуть представлені більше 30 творів, що ілюструють різні періоди життя художника: доакадемічний час, навчання в Петербурзькій Академії мистецтв, нетривалі подорожі Україною та роботу в Київській Археографічній комісії, довгі роки заслання та останні роки життя в Петербурзі.

Відкриття виставки відбудеться у вівторок, 26 жовтня, об 11:00. Вхід за ціною вхідного квитка до музею.