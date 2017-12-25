У Франції стартував експеримент з виплати безумовного базового доходу

У Франції почався експеримент з виплати безумовного базового доходу. Експеримент проводить неурядова асоціація, яка шляхом жеребкування вибрала з майже 80 тисяч претендентів трьох щасливчиків, які будуть протягом року безоплатно отримувати 1000 євро на місяць, пише RFI з посиланням на газету Libération.

Тема виплати безумовного базового доходу обговорюється в розвинених країнах світу вже багато років, а у Франції в нинішньому році стала однією з головних тем президентської передвиборної кампанії – ввести його вимагав кандидат Бенуа Амон, якого підтримали соціалісти і зелені.

Суть безумовного базового доходу в тому, що кожен громадянин країни, незалежно від доходів, повинен щомісяця отримувати однакову суму, яка дозволить йому вижити. Вважається, що це допоможе багатьом уникнути «пастки бідності» – ситуації, коли через низьку зарплату немає можливості оплатити освіту для перекваліфікації, підвищення кваліфікації або просто витрачати час на пошук кращої роботи.

Як зазначається в матеріалі, в Європі 10% забезпечених роботою людей є бідняками. У Франції кількість забезпечених роботою людей, котрі живуть за межею бідності, тобто заробляють менше 1015 євро на місяць, перевищила 1 мільйон осіб, а загальна кількість бідних – 8,9 мільйона.

Ініціативу щодо проведення першого у Франції експерименту з виплати базового доходу проявив Жюльєн Байу, офіційний представник партії «Європа-Екологія-Зелені», депутат регіональної ради Іль-де-Франс. Він створив некомерційну організацію «Мій базовий дохід», яка в листопаді оголосила про початок збору коштів для проведення експерименту, а 6 грудня провела жеребкування і вибрала трьох перших його учасників з 78629 охочих, які зголосилися взяти участь в експерименті. Ці троє будуть упродовж року – з січня 2018 го, отримувати по 1000 євро на місяць.

Газеті Libération вдалося зустрітися з двома з них – 53-річною продавчинею з магазину шкіряних виробів і теслею-покрівельником з регіону Нова Аквітанія, який через проблеми зі здоров'ям опинився на біржі праці і отримує допомогу по безробіттю в 545 євро. Перша має намір відкладати отримані гроші, а тесля хоче використовувати гроші для того, щоб вийти з «пастки бідності» і спочатку купити хороший костюм, щоб краще виглядати на співбесідах.

До слова, у лютому засновник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що розвиненим країнам доведеться перейти на систему базового доходу через майбутню автоматизацію, яка вже в найближчому майбутньому призведе до масової втрати робочих місць.