. Підручник Ukrainien tout de suite також пропонує читачам тексти про історію України

Провідне французьке видавництво Pocket і Ліонський університет ініціювали видання унікального першого підручника-самовчителя української мови для французів у рамках відомого мовознавчого проекту Langue pour tous («Мова для всіх»). Про це повідомила прес-служба Мінкульту України.

Щойно виданий підручник-самовчитель було укладено за ініціативою та за методикою видавництва Pocket 'tout de suite' – «вивчення мови вже зараз». Такий підручник української мови для французів видається вперше. Підручник складається з двох частин по 20 уроків для вивчення лексики та граматики української мови для початківців.

Уроки подані у формі діалогів із перекладом на французьку та вказівкою правильної вимови слів відносно фонетики французької мови. Книга також містить українсько-французький словник та граматичний довідник. Підручник Ukrainien tout de suite також пропонує читачам тексти про історію України, про українські знакові міста, українську культуру, про видатних діячів як минулого – Володимира Великого, Анну Ярославну, Тараса Шевченка, Лесю Українку; так і сучасності – про спортсменів Андрія Шевченка, братів Кличків, про нинішнього президента України Володимира Зеленського та інших.

Автори книги – українське подружжя філологів Наталія і Михайло Дубяк, викладачі французької мови, випускники кафедри романської філології Львівського університету імені Івана Франка. Михайло Дубяк викладав українську мову на курсах в Université Lyon 2 та є автором франко-українського футбольного словника, який було видано до «Євро-2016» в Ліоні, де виступала збірна України, за підтримки мерії Ліона.

Проект Langue pour tous (Мова для всіх) – це серія підручників-самовчителів різних мов за методикою видавництва Pocket. Цей проект розвивається у співпраці з Université Lyon 3, керівниця проекту – викладачка університету, лінгвістка Ісмен Котансен-Гурр‘є.