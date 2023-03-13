Переклад зініціювала єврейська жіноча громадська організація

Текст пасхальної Гаґади, яку юдеї читають на одне з найбільших свят Песах, вперше в історії переклали українською мовою. До цього українські євреї проводили читання головного тексту пасхальної вечері на івриті або російською. Про це повідомила Всеукраїнська громадська жіноча єврейська організація «Проект Кешер в Україні», яка ініціювала переклад.

Початок святкування Песаха цього року припадає на вечір 5 квітня. Читання Гаґади – це основна частина седеру (святкової вечері на Песах). Текст Гаґади складається із заповідей свята Песах, уривків з Тори та Талмуду, пісень, сімейних та релігійних традицій і цінностей, які передаються з покоління у покоління.

Перший переклад українською мовою Гаґади на Песах називається «За нашу свободу».

«Ми хочемо провести цей Песах не тільки мовою, яку подарували нам наші прабатьки – святою мовою іврит, а також українською – мовою, що стала символом сміливості, волі та незламності, мовою землі, де ми народилися та зростали. “За нашу свободу” – це та назва, яка співзвучна стану українського єврейства, яке у відповідь на повномасштабне російське вторгнення продовжило формування особливої свідомості. На жаль, багато українських євреїв не володіють мовою іврит і не розуміють молитов та текстів, багатьом доводиться читати текст російською, тому переклад Гаґади українською надзвичайно важливий», – пояснила виконавча директорка «Проекту Кешер в Україні» Влада Недак.

Текст пасхальної Гаґади на івриті

Деякі традиційні на Песах єврейські пісні також вже перекладені українською. А до Песаха 2024 року ініціатори проекту планують видати друковану Гаґаду, яка буде доповнена коментарями сучасних українських лідерів, митців і поетів, а також українських євреїв минулого (Бялік, Шолом-Алейхем, Меїр, Баал Шем Тов та Нахман з Брацлава).

За інформацією Асоціації єврейських організацій та громад України до повномасштабного вторгнення РФ в Україні проживало понад 300 тис. людей єврейського походження. В Україні вся література, зокрема духовна, перекладалась лише російською, а єврейські громади були майже 100% російськомовні. ВГО «ВЖЄО "Проект Кешер"» займається неформальною єврейською освітою українською мовою, перекладає з івриту на українську мову єврейські духовні тексти. Вже перекладено 11 молитов, збірки із благословіннями до найбільших єврейських свят.