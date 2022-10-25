Уламки збитого в Україні іранського безпілотника

Українські євреї звернулися до президента, уряду, Кнесету та громадянського суспільства Ізраїлю з закликом допомогти боротися з іранськими безпілотниками. Відповідне звернення оприлюднив виконавчий спів-президент Асоціації єврейських організацій та общин України (ВААДУ) Йосиф Зісельс.

«Друзі, ще не пізно приєднатися до союзу демократичних і вільних країн. Україна потребує вашої допомоги. Щодня на наші міста обрушуються десятки безпілотників іранського походження. Ізраїль безумовно має технології ефективної боротьби з подібною загрозою. Допоможіть Україні зменшити кількість невинних жертв нелюдської аґресії. Займіть своє місце на світлій і справедливій стороні історії», – йдеться у зверненні.

Зісельс констатував, що Росія – очевидна і відверта загроза всьому цивілізованому світу, яка обрала собі союзників на Близькому Сході, і це не Ізраїль, а «пасивна позиція псевдо-нейтралітету, яку обійняв уряд Ізраїлю, насправді грає лише на руку аґресору». Намагання ж не розгнівати Росію нічим не відрізняється від спроб задобрити терористів, «і Україна, і Ізраїль чудово знають, чим загрожує подібна лінія поведінки».

У зверненні нагадують, що надання Україні озброєння – основний фактор, що допомагає наблизити довгоочікуваний мир. Наразі його підписали 106 людей, але збір підписів продовжується.

Після нападу іранських безпілотників Shahed на Київ міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до Ізраїлю з проханням надати зброю для протиповітряної оборони. Прохання відхилив міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц, в основному тому, що Ізраїль залежить від співпраці з Росією в проведенні рейдів ізраїльських ВПС у Сирії. Ізраїль, за його словами, надасть системи раннього попередження, але не засоби ППО.