Проєкт «Молитва за Україну» створили 23 митці зі всієї України

У п'ятницю, 13 грудня, у гарнізонному храмі Петра й Павла у Львові презентували проєкт художника Володимира Козюка «Молитва за Україну», який він створив ще з 22 митцями. На кожній картині зображені Мадонни, які представляють різні регіони України. Володимир Козюк для ZAXID.NET розповів, що виставку картин можна оглянути до кінця грудня 2024 року, а далі проєкт експонуватимуть за кордоном.

«Проєкт складається з 35 робіт. Частину з них створювали мої учні. Це художники зі всієї України: з Харкова, Херсона, Одеси… Хтось малював під обстрілами, хтось вже в статусі біженця. В Україні це шоста наша виставка. Далі ми повеземо картини за кордон, а згодом у планах є виставити їх у ще 20 українських містах. У цих картинах вся історія України, з найдавніших часів», – говорить Володимир Козюк.

Оркестр ІNSO-Lviv на відкритті виставки «Молитва за Україну». Фото ZAXID.NET

Художник зазначив, що проєкт створювали приблизно рік. На картинах представлені Мадонни різних регіонів та історичні артефакти, які репрезентують ці регіони.

«Це мистецтво розраховане на душу людей. Це мистецтво через усвідомлення, хто ми є й куди йдемо. Проєкт було важко створювати. Я б з великим задоволенням малював би пейзажі, але поки війна, то мусимо робити про Україну й для неї», – розповів художник.

Виставку можна оглянути у гарнізонному храмі. Фото ZAXID.NET

Настоятель гарнізонного храму Тарас Михальчук розповів, що виставка є дуже символічною для храму.

«У цьому храмі ми дуже часто бачимо сльози матерів. Однак водночас бачимо їхню силу і велич. Пригадую, коли на одному з похоронів були дві домовини, а біля них стояли дві матері. Вони дивилися одна на одну, пішли на зустріч і столи в міцних-міцних обіймах. Думаю, що це про велику силу наших українців, що ми у великому горі здатні любити», – сказав отець Тарас Михальчук.

Додамо, що проєкт «Молитва за Україну» є частиною мистецької течії «Мистецтво через усвідомлення – Art through the awareness».