Графіті «Жінка в протигазі» відтепер можна буде побачити у Києво-Печерській лаврі

Графіті всесвітньо відомого британського вуличного художника Бенксі, яке намагались вкрасти, вирізавши з фасаду одного з будинків у Гостомелі, зберігатимуть в Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра». Про це повідомили у пресслужбі заповідника 5 листопада.

Йдеться про роботу, яку британський художник виконав на стіні зруйнованого від російських обстрілів будинку після деокупації Київщини. На муралі зображено жінку у протигазі та з вогнегасником у руках перед спаленим вікном.

«Лавра сьогодні – це звільнений від “руского міра” культурний простір, де зберігаються не лише старовинні реліквії, а й створюються сучасні мистецькі проєкти. Ця робота Бенксі – символ жаху і протесту через воєнні злочини Росії в Україні. В Лаврі, яка нарешті звільнилась від духовної російської окупації, графіті буде зберігатись у “відкритих фондах”», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що поруч з роботою сучасного британського художника можна буде побачити давньоруське графіті датоване XI століттям – шарж на одного з будівничих Успенського Собору.

Давньоруське графіті XI століття, яке зберігається у фонді Київської лаври (Фото заповідника)

Як повідомляв ZAXID.NET, у грудні 2022 року вандали вирізали графіті всесвітньо відомого андеграундного художника Бенксі, яке він створив на фасаді одного з будинків у Гостомелі. Поліція, яка затримала зловмисників, відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна).

У січні 2023 року киянину, який намагався викрасти графіті Бенксі в Гостомелі, повідомили про підозру. Усвідомлюючи цінність роботи, зловмисник планував продати графіті. До крадіжки він обманом залучив чоловіків, яких запевнив в тому, що має всі відповідні дозволи на проведення демонтажу стінопису.

Загалом британський вуличний художник Бенксі створив в Україні сім муралів, які розмістив на зруйнованих війною об’єктах. Зокрема графіті з’явилися в Києві, Ірпені, Бородянці та Гостомелі.