У Голлівуді підрахували можливі збитки через епідемію коронавірусу

У Голлівуді підрахували, на яку суму може зазнати збитків кіноіндустрія черех пандемію коронавірусу. Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

На сьогоднішній день кіноіндустрія вже зазнала збитків у 7 млрд доларів через масове закриття кінотеатрів, призупинення зйомок та перенесення дат великих релізів. Якщо ситуація не покращиться, до травня ця цифра може скласти вже 17 млрд доларів.

Через спалах Covid-19 найвідоміші студії відмовилися від прем'єр, зокрема, «Не час помирати» та «Тихе місце 2», в промо-кампанії яких вже були вкладені мільйони. Лише через те, що нова картина про Джеймса Бонда вийде не весною, а восени студія може недорахуватись від 30 до 50 млн доларів.

Фінансові втрати також пов'язані з припиненням зйомок великих проектів, таких як «Шан-Чі», «Русалонька», нові «Матриця» чи «Місія нейздіснена» тощо. Призупинення виробництва таких масштабних картин обходиться студіям приблизно у 300-350 тис. доларів щоденно.

Щодо української кіноіндустрії, то цифр збитків наразі немає. Співвласник мережі кінотеатрів «Планета кіно» Дмитро Деркач, вважає, що в Україні тільки для кінотеатрів збитки сягнуть десятків мільйонів гривень, але зараз складно їх повністю спрогнозувати, адже їх розмір буде залежати від багатьох чинників.

«Якщо говорити про виручку, яку ми недоотримаємо через закриття кінотеатрів та перенесення прем'єр багатьох фільмів, то вона складе більше 100 мільйонів гривень», – написав він на своїй сторінці у Facebook.